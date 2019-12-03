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Трамп отомстил международному агентству Bloomberg за отказ расследовать преступления демократов
03 декабря 2019, 14:24 • 97 • Политика
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отказал в аккредитации журналистам Bloomberg. До этого международное агентство публично отказалось проводить расследования в отношении кандидатов от демократов.
Международное агентство Bloomberg лишилось аккредитации в предвыборном штабе президента США Дональда Трампа. О причинах такого решения рассказал менеджер предвыборной кампании американского лидера Брэд Парскейл.
Он заявил, что Bloomberg публично отказалось проводить расследования против своего главы или его конкурентов из числа демократов. При этом большая часть из них до сих пор занимают высокие посты и активно критикуют действующего президента. Это решение Bloomberg в штабе Трампа считают неправильным и вызывающим беспокойство. В этой связи было принято решение лишить агентство аккредитации.
В Bloomberg уже успели прокомментировать данную новость. Главный редактор издания утверждает, что Bloomberg якобы честно и непредвзято освещало деятельность Трампа и будет продолжать это делать, несмотря на "препятствия", пишет Nation News.
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