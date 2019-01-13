Трамп отобрал у переводчика запись своего разговора с Путиным тет-а-тет, сообщает WP

Президент США Дональд Трамп настолько старается максимально сократить количество утечек информации из Белого дома, что его последние несколько разговоров с российским лидером Владимиром Путиным оказались недоступны даже американским чиновникам. Как сообщает The Washington Post (WP), Трамп даже отобрал у переводчика запись своего разговора с Путиным тет-а-тет в Гамбурге в 2017 году.

Американские официальные лица оказались неприятно удивлены, когда не смогли получить записей секретных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как утверждает The Washington Post (WP), как минимум пять встреч между лидерами оказались настолько таинственны, что их подробные расшифровки не фигурируют даже в секретных документах.

Издание также утверждает, что одержимый максимальным сокращением числа информационных утечек из Белого дома Трамп даже отобрал у переводчика запись своего разговора с Путиным тет-а-тет, которая прошла между лидерами в 2017 году в Гамбурге.

″Президент Трамп изо всех сил старался скрыть детали своих бесед с российским президентом Владимиром Путиным, - утверждает издание. - В том числе, по крайней мере один раз завладеть записями своего переводчика и дать указание лингвисту не обсуждать то, что произошло с другими должностными лицами администрации, действующими в настоящее время″.

Автор публикации напоминает, что в то время при встрече Путина и Трампа присутствовал также Рекс Тиллерсон, который на тот момент был госсекретарем США. В ответ на запрос издания, экс-глава Госдепа подтвердил, что ″присутствовал на всей официальной двусторонней встрече двух президентов в Гамбурге″, но обсуждать сам саммит или же отвечать на вопрос об изъятии американским лидером записей переводчика не стал.