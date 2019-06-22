Трамп отменил удар после того, как Иран пощадил 35 американцев

Мы уже писали, как вооруженные силы Ирана сбили находившийся над Ормузским проливом беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, который принадлежал флоту Соединенных Штатов Америки. Вашингтон отреагировал на это очень быстро. Дональд Трамп первым делом отписался в Твиттере, назвав действия ИРИ большой ошибкой. Ну а спустя несколько часов американские военные уже были приведены в боевую готовность с целью нанесения масштабного удара по Ирану. Сообщается, что уничтожению подлежало большое количество военных объектов Исламской республики. За десять минут до старта первой ракеты американский президент вдруг передумал и отменил атаку. Позже американский лидер назовет сорвавшуюся бомбежку «несоразмерным» ответом.

Вслед за этим всплыли детали происшествия. Командующий Военно-космическими силами Ирана генерал Амир-Али Хаджизаде рассказал, как был сбит беспилотник американцев. По его словам, иранские силы ПВО не стали сразу сбивать аппарат, а отправили в небо несколько (по некоторым данным, их было четыре — авт.) предупредительных сигналов. Хаджизаде сообщает, что первый сигнал был произведен за десять минут до атаки, но операторы дрона «не обращали внимания». В итоге, было принято решение избавиться от нарушителя. По версии генерала, беспилотник все же нарушил воздушное пространство Ирана, хотя американцы утверждают, что это не так.

Читайте также Иран сбил самолет США, подставив под удар Кремль Ближний Восток снова оказался на грани большой войны Иран сбил самолет США, подставив под удар Кремль Ближний Восток снова оказался на грани большой войны

Интересной деталью рассказа Хаджизаде является упоминание некоего самолета, который в момент атаки RQ-4 Global Hawk находился рядом с последним. Иранский генерал утверждает, что на самом деле нарушителей было двое — беспилотник и самолет Boeing P-8. На его борту, как утверждается иранской стороной, было 35 человек. И как бы иронизируя над тем, что Трамп сначала приказал атаковать Иран, а потом отказался от идеи, Хаджизаде говорит: «Мы могли сбить и этот самолет, но не сделали этого». В иранской прессе уже появилась версия, что Дональд Трамп отменил атаку как раз после того, как ему доложили о Р-8, который пощадили персы.

Комментируя ситуацию, бывший Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резайи заявил, что теперь США знают, что Иран — это не Ирак Саддама Хусейна. «Львы показывают свои зубы не для улыбки», — написал он в Твиттере.

Как бы то ни было, но прецедент есть. Иранцы атакуют американцев, благо, что пока обходится без жертв. Однако если ситуация продолжит накаляться, вполне возможно, что завтра мы станет очевидцами того, как начнется новая война.

Впрочем, российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что рисков войны между США и Ираном сейчас нет никаких. При этом нарастание напряженности эксперт связывает с внутриполитической борьбой в США.

— Идет банальная раскачка ситуации. Попытка спровоцировать Иран на какие-то действия и так далее.

«СП»: — Чем это чревато? Может, США ответят полноценной военной операцией или, быть может, это будет разовый удар по каким-нибудь отдельным объектам?

— Нет, так не будет. Во-первых, чтобы ситуация приняла такой оборот, надо, чтобы военные были готовы к операции. В США же к этой операции не готовились, следовательно, провести ее невозможно хотя бы только по этой причине. Во-вторых, военная техника США не является для Ирана чем-то слишком уж удивительным — персы без проблем сбивают их беспилотники, например, или даже умудряются перехватывать. Для США эта операция, если они на нее решились бы, была бы очень трудной задачей. Вот и мы видим, что пока они горазды только на провокации. Их в последнее время хватает с лихвой. Я думаю, что в ближайшее время усилятся попытки дестабилизировать западную иранскую границу, да и не только. Вашингтон будет стремиться к тому, чтобы взорвать Иран изнутри. Других вариантов, на мой взгляд, нет. Так что никакой военной операции не будет. Это все пустые разговоры. Будь иначе, на Иран давно бы уже напали.

Читайте также Израиль учится уничтожать российские С-400 и опять ждет уступок от Кремля О чем в Иерусалиме будут договариваться советники по национальной безопасности трех стран, среди которых Россия Израиль учится уничтожать российские С-400 и опять ждет уступок от Кремля О чем в Иерусалиме будут договариваться советники по национальной безопасности трех стран, среди которых Россия

«СП»: — Что вы подразумеваете под «взорвать изнутри» Иран?

— Дестабилизировать обстановку любыми методами. Ужесточить санкции, спровоцировать недовольство иранского населения, устроить какие-нибудь теракты. В общем, по классической схеме. Как это обычно делается. Иным способом США действовать не будут, более того, не могут.

«СП»: — С Ираком все же они начали войну. Конечно, Иран будет мощнее, тем не менее…

— Не сравнивайте даже. Совершенно разные страны. Даже по географии, даже по ландшафту. Плюс ко всему, совершенно разные народы с разной историей. Плюс ко всему, технически Иран намного впереди, нежели Ирак, тем более тогдашний. Превосходит он Ирак и по оснащенности. Также напомню, что у иранцев есть большой боевой опыт — набрали за годы войны в Сирии.

«СП»: — А какие могут быть политические последствия?

— В Америке уже стартовала предвыборная кампания. И противники Трампа очень сильно хотят его втянуть в конфликт с Ираном. Можно сказать, что это — вилы ему в бок. Если американский президент в это дело втянется, то — все. Ему конец. На него набросятся и растерзают. Это главная цель противников Трампа, и добиваться ее они готовы любыми способами. И никого им не жалко — ни народ Ирана, ни саму страну, вообще никого.

Военное обозрение: В МИД РФ считают, что США толкают Иран к войне