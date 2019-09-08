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Трамп отменил "очень важные переговоры" с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
08 сентября 2019, 15:09 • 80 • Политика
Президент США Дональд Трамп отменил "очень важные переговоры" с президентом Афганистана после теракта в Кабуле.
Президент США Дональд Трамп отказался от встреч с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле, где погибли 12 человек. В том числе смертельные ранения получил американский военнослужащий.
О своем решении Трамп написал на личной странице в социальной сети Twitter. Он подчеркнул, что лидеры "Талибана" "втайне практически от всех" действительно планировали встречу с ним в Кэмп-Дэвиде. Там же должны были состояться переговоры с президентом Афганистана. В Штатах гостей ждали сегодня вечером, однако планы изменились.
"К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле", - написал Трамп, подчеркнув, после этого переговоры были отменены.
Президент США полагает, если достигнуть договоренностей о перемирии не удалось даже в период подготовки "очень важных переговоров", значит, не существует и в целом "возможности договориться о значимом соглашении".
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