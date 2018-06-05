Трамп отменил прием чемпионов NFL в Белом доме из-за демарша игроков "Филадельфии"

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ТАСС, 5 июня. Президент США Дональд Трамп отменил прием в Белом доме чемпионов Национальной футбольной лиги (NFL) клуб "Филадельфия Иглз" из-за отказа большинства игроков команды принять приглашение. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

5 февраля в финале NFL "Филадельфия" победила "Нью- Инглэнд Пэтриотс" со счетом 41:33 и впервые выиграла Супербоул. После победы несколько игроков "Филадельфии" публично заявили, что откажутся от посещения Белого дома. В мае главный тренер команды Дуг Педерсон утверждал, что команда примет приглашение и в полном составе посетит Белый дом.

"Команда "Филадельфия Иглз" была приглашена в Белый дом, - написал Трамп. - К сожалению, только небольшое число игроков решило прийти, поэтому мы отменяем визит. Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна - это неуважение к нашей стране, так же как и вставание на колено. Извините".

Скандал в американском профессиональном спорте разгорелся в прошлом году, когда квотербек клуба "Сан- Франциско" Колин Каперник отказался перед игрой стоя слушать национальный гимн США. Он преклонил колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Новый виток скандал получил в сентябре, когда подобное поведение во время гимна стали демонстрировать многие игроки клубов NFL.

Трамп неоднократно высказывал негативную оценку подобным действиям профессиональных игроков, которые в американских клубах получают миллионы долларов. Ранее президент США настаивал на том, чтобы игроков за это исключали из команд и не допускали на поле.

В мае клубы NFL договорились штрафовать футболистов, которые выражают свою позицию подобным образом. Те, кто не хочет слушать гимн, могут остаться в раздевалке, чтобы не подвергаться санкциям.