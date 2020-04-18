Трамп открывает Америку. Снова

Никаких шуток, президент США Дональд Трамп действительно заявил о том, что открывает Америку. А всё из-за коронавируса. По последним данным, только за минувшие сутки тут погибли 2524 заражённых этим типом вируса, а всего жертв свыше 33 500.

В своём заявлении Трамп отметил, что может быть открыт "новый фронт в нашей войне".

"Мы называем это: "Открытие Америки". И это то, что мы делаем: открываем нашу страну, - высказал глава Белого дома свою мысль. - Америка хочет быть открытой, этого хотят и американцы. Шатдаун - не долгосрочное решение".

На официальном сайте Белого дома указывается, что президент представил "Руководящие принципы для открытия Америки снова". Это трёхэтапный подход, основанный на рекомендациях экспертов общественного здравоохранения.

"Эти шаги помогут государственным и местным чиновникам при восстановлении экономики, возвращении людей на работу и продолжении защиты жизни американцев", - говорится в сообщении.

Журналистка Вера Десятова у себя в авторском Telegram-канале обратила внимание на эти три фазы.

"Первая: на работу можно, но по возможности удалёнка, школы закрыты, рестораны, кинотеатры, спортзалы могут открыться, если соблюдают принципы дистанцирования, бары закрыты, больше 10 человек не собираться, - пишет журналистка. - Вторая: школы открываются, бары тоже, возобновляются плановые операции, по 50 человек не собираться. Третья: возвращение к "new normal".