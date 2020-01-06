Трамп отказывается выводить солдат, шантажируя Ирак санкциями

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебные действия и не погасит долги. Об этом он заявил журналистам.

Ранее иракский парламент одобрил резолюцию, в которой депутаты потребовали вывести иностранных солдат с территории страны, а также разорвать сотрудничество с международной антитеррористической коалицией. Это стало реакцией Багдада на убийство иранского генерала Касема Сулеймани: США уведомили партнёров о своих планах всего за несколько минут до ликвидации цели.

Однако Трамп подчеркнул, что американские военные не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не погасит долг за строительство авиабазы, стоившей "миллиарды долларов". Более того, американский президент готов ввести против иракской стороны куда более жёсткие санкции, чем против Ирана.

"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters.

Иракская сторона пока не отреагировала на шантаж со стороны Вашингтона.