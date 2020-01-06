Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ирану и не снилось: Трамп пригрозил Ираку «страшными» санкциями
Новый год в Буковеле президента Украины распиарили везде, а вот про VIP - отдых ...
"США разочарованы": В Госдепартаменте дали оценку решению Ирака о выво...
МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке
Главная / Политика

Трамп отказывается выводить солдат, шантажируя Ирак санкциями

06 января 2020, 20:39  •  112 • Политика
Президент США Дональд Трамп отказывается выводить американских солдат из Ирака, шантажируя Багдад санкциями из-за строительства авиабазы.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебные действия и не погасит долги. Об этом он заявил журналистам.
Ранее иракский парламент одобрил резолюцию, в которой депутаты потребовали вывести иностранных солдат с территории страны, а также разорвать сотрудничество с международной антитеррористической коалицией. Это стало реакцией Багдада на убийство иранского генерала Касема Сулеймани: США уведомили партнёров о своих планах всего за несколько минут до ликвидации цели.
Однако Трамп подчеркнул, что американские военные не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не погасит долг за строительство авиабазы, стоившей "миллиарды долларов". Более того, американский президент готов ввести против иракской стороны куда более жёсткие санкции, чем против Ирана.
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters.
Иракская сторона пока не отреагировала на шантаж со стороны Вашингтона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
06 января 2020, 14:09
Рамзан Кадыров обещал "непредсказуемые последствия" после убийства американцами генерала Сулеймани
06 января 2020, 14:09
Помпео поспорил с Трампом о нанесении удара по Ирану
06 января 2020, 14:09
Тегеран заявил, что больше не будет выполнять ни одно из обязательств по ядерной сделке 2015 года
06 января 2020, 04:24
Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела Ливии
06 января 2020, 14:09
Военную базу в Кении обстреляли террористы. Трое американских военнослужащих погибли
06 января 2020, 20:39
Трамп отказывается выводить солдат, шантажируя Ирак санкциями
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 января 2020, 08:54
Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом для стран, где есть базы...
06 января 2020, 01:09
"Будут мёртвые американцы". Как Трамп принял решение убить иранского генера...
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
06 января 2020, 07:39
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб ...
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
03 января 2020, 01:39
"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-антисемита Липского
01 января 2020, 04:09
"На хрен изгнать экономический блок правительства" и остановить войну: главные цели года по версии Виктора Баранца
04 января 2020, 06:54
Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
01 января 2020, 23:39
"Историческое решение принято": Украинский премьер сообщил об отделении энергосистемы Украины от российско-белорусской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.