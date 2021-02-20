Трамп отказался возвращаться в Twitter: "Это позор"

Экс-президент США Дональд Трамп поставил крест на детище Джека Дорси соцсети Twitter. Он сказал, что Twitter "уже не тот", и припомнил, как ряд его твитов модераторы Сети помечали. "Всё, что я говорил, получало пометки. Это позор", - заметил Трамп.

Бывший президент США Дональд Трамп не намерен искать способы вернуться в соцсеть Twitter после беспрецедентного бана. После атаки на Капитолий ряд соцсетей, в том числе Twitter, заблокировали аккаунты тогда ещё действующего президента страны.

Трамп уже в нынешнем статусе отказался искать повод вернуться в некогда столь любимую соцсеть. По словам политика, Twitter уже не то, что был раньше.

Он напомнил, что в Сети практически все его твиты снабжались специальной пометкой. По словам Трампа, это позор.

"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его", - заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV, отметив, что он и его сторонники планируют иную площадку для обмена мнений.

В американских медиа появились слухи, что экс-президент США не намерен уходить из большой политики. Как сообщает Nation News, Трампа прочат в лидеры новой партии. По слухам, она может называться Патриотической партией.