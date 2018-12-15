|
Трамп отдал России Арктику и покупает запчасти для своего престарелого ледокола на eBay - The Hill
15 декабря 2018, 12:09 • 51 • Политика
Американские издание The Hill констатирует, что президент США Дональд Трамп, настояв на ужесточении миграционной политики, фактически отдал России Арктику. Единственный ледокол США в арктической зоне достиг престарелого возраста, а запчасти для него закупают на eBay.
После того, как Дональд Трамп настоял на значительных тратах в области внутренней безопасности, включая 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальными мигрантами, об американской экспансии в Арктике можно забыть, пишет The Hill.
Всего 750 млрд долларов позволили бы Америке возобновить программу строительства и спустить на воду новый ледокол в Арктике. Но теперь, констатирует член палаты представителей Люсиль Ройбал-Аррард, США располагают только одним судном, приспособленным для условий Северного Ледовитого океана. Ему 40 лет и запчасти приходится покупать на eBay. В то время, как ледокольный флот России насчитывает 40 судов.
Как ранее сообщалось, ледокол береговой охраны США Polar Star достиг предельного срока службы еще 12 лет назад. А в январе 2018 года он получил серьезные повреждения.
Еще один ледокол, которым располагают США, находится в Антарктике и, как полагает издание, будет оставаться там до конца своих дней.
Ледокольный флот Китая насчитывает 4 единицы, Канады — 6, Индии — 2, напоминает The Hill.
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
08 декабря 2018, 14:24
|
08 декабря 2018, 14:09
|
11 декабря 2018, 07:24
|
13 декабря 2018, 17:54
|
10 декабря 2018, 07:12
|
10 декабря 2018, 00:40
|
09 декабря 2018, 09:54