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Трамп отдал России Арктику и покупает запчасти для своего престарелого ледокола на eBay - The Hill

15 декабря 2018, 12:09  •  51 • Политика
Американские издание The Hill констатирует, что президент США Дональд Трамп, настояв на ужесточении миграционной политики, фактически отдал России Арктику. Единственный ледокол США в арктической зоне достиг престарелого возраста, а запчасти для него закупают на eBay.
После того, как Дональд Трамп настоял на значительных тратах в области внутренней безопасности, включая 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальными мигрантами, об американской экспансии в Арктике можно забыть, пишет The Hill.
Всего 750 млрд долларов позволили бы Америке возобновить программу строительства и спустить на воду новый ледокол в Арктике. Но теперь, констатирует член палаты представителей Люсиль Ройбал-Аррард, США располагают только одним судном, приспособленным для условий Северного Ледовитого океана. Ему 40 лет и запчасти приходится покупать на eBay. В то время, как ледокольный флот России насчитывает 40 судов.
Как ранее сообщалось, ледокол береговой охраны США Polar Star достиг предельного срока службы еще 12 лет назад. А в январе 2018 года он получил серьезные повреждения.
Еще один ледокол, которым располагают США, находится в Антарктике и, как полагает издание, будет оставаться там до конца своих дней.
Ледокольный флот Китая насчитывает 4 единицы, Канады — 6, Индии — 2, напоминает The Hill.

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