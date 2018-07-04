Трамп отдает сирийских курдов Путину

Мы уже писали о том, что крупнейшие сирийские силы налаживают контакты друг с другом. Дамаск и курды, несмотря на большое количество разногласий, похоже, поняли, что в разделенной на две части стране, мира добиться не получится. Во всяком случае, продолжающиеся уже больше месяца переговоры говорят именно об этом.

Все началось с одного интервью Башара Асада. Он заявил, что официальные сирийские власти готовы к переговорам и внимательно выслушают всякое конструктивное предложение. Адресовалось это послание руководителям самопровозглашенного государства Рожава, занимающего почти весь север Сирии. Но если дипломаты и на сей раз окажутся неэффективными, то Дамаск решит все свои внутрисирийские проблемы грубой силой. В этом основная мысль президента арабской республики.

Впрочем, ранее аналогичные высказывания себе позволяли другие представители высшего руководства Сирии, но все они были фактически проигнорированы. Что же произошло на этот раз? По всей видимости, в дело вмешались внешние силы, а именно России и США. Эти государства присутствуют в Сирии в качестве союзников враждующих друг с другом сторон. Американцы поддерживают так называемые Демократические силы, состоящие в основном из курдских формирований, Россия же сохраняет Асада у власти и продолжает укреплять его позиции.

По сути, последние два года между Москвой и Вашингтоном шла опосредованная война в САР. Это было жесткое противостояние, но оно все же оказалось очень полезным — благодаря ему, что одна, что вторая сторона усердствовала в операциях по уничтожению Исламского государства*. В итоге, террористы оказались разгромлены за очень короткий срок. Но с исчезновением псевдохалифата проблема одновременного присутствия двух ведущих военных держав на Ближнем Востоке вышла на новый уровень, и моментами даже казалось, что мир готовится к настоящей большой войне. Видимо, теперь это в прошлом, раз проамериканские курды вдруг стали резко выступать за перемирие с Дамаском.

Началось все с визита небольшой делегации верных Асаду людей в подконтрольную курдам Хасаку, а именно в город Камышлы. Потом произошла новая встреча, затем еще одна. В общем, представители сторон зачастили с походами в гости друг к другу. И вот теперь сирийские проправительственные средства массовой информации распространяют новости, что курды принимают целый ряд условий Дамаска. Так, например, газета «Аль-Уатан» располагает информацией, что курдские флаги в регионе будут спущены. Вероятно, им на замену должен прийти сирийский флаг. Кроме того, договоренности подразумевают доступ сирийских военных в курдские города и поселки, создание совместных блокпостов и тому подобное.

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что не стоит подобные новости воспринимать с чрезмерным оптимизмом.

— Попытки наладить сотрудничество предпринимались и ранее. Нынешняя ситуация может прогрессировать, или же все наоборот может повернуться в худшую сторону, как это уже было.

«СП»: — Связан ли это процесс как-то с предстоящей встречей Путина и Трампа?

— Вполне возможно. Потому что стороны настроены относительно дружелюбно, и, возможно, готовы на какие-то взаимные шаги для налаживания отношений. Но повторюсь, что все может повернуться как в одну сторону, так и в другую.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым видит в этом процессе улучшения взаимоотношений курдов и Дамаска прямую связь с предстоящей встречей российского и американского президентов.

— В этом вопросе большую роль играет влияние Турции. США были вынуждены вывести боевиков YPG из Манбиджа под давлением со стороны Эрдогана. Опасаясь, что этим ситуация не ограничится, американцы пытаются найти способ обезопасить своих марионеток (в Турции в целом негативно относятся к Отрядам народной самообороны, а так же считают их террористическим образованием — авт.). Для этого Трамп может отдать захваченные террористами сирийские территории Путину. Асад самостоятельно не решился бы на такую авантюру, потому что против Турции у него нет оружия, но вместе с российскими военными он способен на многое, поэтому для него эта сделка является очень большой удачей. Как сообщается, в северные провинции уже вошли силы режима и российские военные. YPG не передадут всю власть режиму, но позволят ему находиться в регионе. Из-за присутствия России это сильно ограничит в будущем возможности Турции, если военные операции против террористов будут продолжены. Разумеется, все это может негативным образом отразиться на турецко-российских отношениях. Путину стоит посоветоваться с Эрдоганом перед тем, как принимать этот подарок от Трампа.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.