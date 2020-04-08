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Трамп остался без главного конкурента на предстоящих выборах

08 апреля 2020, 21:35  •  44 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Претендент от партии демократов отказался от борьбы за президентское кресло
Американский сенатор Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки. Об этом сообщили СМИ. Теперь главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих выборах в США будет представитель демократов Джо Байден, с участием которого недавно прогремел крупный скандал.
О решении прекратить предвыборную гонку Сандерс объявил своей команде утром 8 апреля. По данным Politico, это связано с растущим успехом другого политика-демократа Джо Байдена. Таким образом, бывший вице-президент США становится единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов и, следовательно, конкурентом Трампа на выборах, которые пройдут в ноябре этого года.
Официальное заявление о прекращении гонки Сандерс пока не сделал, но, по данным издания, объявит об этом в ближайшее время.
Сам Байден осенью 2019 г. оказался втянут в крупный политический скандал: Трамп обвинил бывшего вице-президента и его сына Хантера в коррупции, что впоследствии привело к долгому расследованию.
О своем участии в президентской гонке Байден объявил в апреле 2019 г. и сразу стал одним из основных соперников Трампа наряду с Сандерсом.
Ранее от президентского кресла отказался бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. По словам миллиардера, он сделал это ради победы Байдена.

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