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Трамп оскорбил Меркель из-за отношений с Россией: раскрыты детали секретных переговоров

30 июня 2020, 10:00  •  74 • Политика
Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Президент США также прошелся и по британскому экс-премьеру Терезе Мэй
Дональд Трамп во время телефонных переговоров в любой момент мог нелестно отозваться о представителях власти других государств, совершенно не переживая о последствиях.
Как отмечает CNN со ссылкой на собственные источники, чаще всего американский глава высказывался в адрес европейских лидеров. Его общение с ними характеризуют как "очень жестокое", "почти садисткое", заявляя, что, по их мнению, во время переговоров Трам "просто бредил", пишет телеканал "360".
Канцлера Германии во время их совместного разговора он назвал "глупой", обвиняя в том, что та находится под российским влиянием, сообщает URA.RU. Источник отмечает, что Трамп был "слабаком" с теми, с кем, наоборот, должен вести себя жестче, а к тем, кто послабее, проявлял невероятную жестокость.
Мэй президент США прямо называл во время общих разговоров "дурой" из-за ее политики по Brexit и НАТО. По некоторым данным, агрессию в свой адрес получали также глава Франции Эммануэль Макрон, премьеры Австралии и Канады, пишет РИА ФАН.
А вот во время встреч с российским президентом Владимиром Путиным, отмечают источники издания, Трамп был буквально побежден. У некоторых его сторонников даже возникали опасения за будущее Америки.
Сейчас серьезную обеспокоенность Штатов вызывает строительство "Северного потока – 2". Трап пытается оказать давление на Германию, чтобы противостоять проекту.

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