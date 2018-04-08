Трамп оскорбил Асада и пригрозил Сирии

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что организаторы химической атаки в Восточной Гуте «дорого заплатят» за «множество погибших, в том числе женщин и детей в безумной химатаке». По словам Трампа, «зона зверств» в Гуте окружена сирийской армией, не дающей оказать медицинскую помощь и верификацию последствий якобы произошедшей химатаки.

Также он заявил, что за эту атаку несут ответственность «президент [Владимир] Путин, Россия и Иран», поддержавшие «животное Асада». Очередная гуманитарная катастрофа безо всяких причин и «гадость», добавил Трамп в твиттере.

Кроме того, он обвинил экс-президента США Барака Обаму в том, что при нем «не перешли красную линию в песках» и не уничтожили законное сирийское правительство в Дамаске, «покончив с катастрофой давным-давно». Он вновь назвал сирийского президента «животным» и сказал, что Асад «давно стал бы историей», если бы Обама нанес удар.

Напомним, что

выражение «red line in the sand» употребляется американскими политиками в контексте ситуации на Ближнем востоке еще с 1990-х годов и обозначает «точку невозврата». Выражение возникло в 1928 году, когда Британская империя, Франция и США делили бывшую Оттоманскую империю и в ультимативной форме разграничивали регион.

Заявления Трампа прозвучали на фоне слов советника президента США по безопасности и борьбе с терроризмом Томаса Боссерта. Он ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность нанесения нового авиационного удара по сирийским объектам и войскам на фоне сообщений о химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте.

В ответ на это начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал Юрий Евтушенко опроверг сведения о химической атаке в Думе. От лица Минобороны РФ он заявил, что правительственные войска Сирийской арабской республики не сбрасывали на город бомбу с хлором.

Российские военные специалисты биологической, радиационной и химической защиты готовы направиться после освобождения города в район предполагаемой химатаки, чтобы собрать данные, которые подтвердят «сфабрикованный характер обвинений», подчеркнул Евтушенко.

Генерал также добавил, что обеспечиваемый правительственными войсками Сирии гуманитарный кордиор в Аль-Вафедине продолжает работать и старается обеспечить безопасный выход для мирных жителей из района боевых действий.

Он также подчеркнул, что операция войск Сирийской арабской армии (САА), начавшаяся в Восточной Гуте 6 апреля, призвана освободить город Дума – последний неподконтрольный законным властям Сирии район возле Дамаска. По словам Евтушенко, позиции в этом районе занимают «непримиримые» боевики группировки «Джейш аль-Ислам».

Российский генерал добавил, что ряд западных стран старается сорвать проведение операции и выступает для этого с провокациями.

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов предположил, что выпады Вашингтоне по поводу неподтвержденной химатаки укладываются в выбранную США политику очернения России.

«Шумиха вокруг отравления Скрипалей выдыхается. Дипломатов выслали, а первоначальные обвинения Британии уже не выдерживают никакой критики. Нужен новый повод для обвинений, и желательно, чтобы он был связан с химоружием. Поэтом мы видим, как поднимается волна негодования по поводу того, что Россия якобы потворствует убийствам, которые якобы совершает режим Асада», — заявил Куртов в разговоре с RT.

Эксперт добавил, что накал страстей в Сирии крайне высок, и западная коалиция постарается использовать любые возможности для оправдания удара по Асаду.

«Западные страны и, прежде всего, США не могут смириться с неизбежным освобождением Восточной Гуты. Причина очевидна — наши неблагожелатели лишатся инструмента давления на Асада, так как военной угрозы для Дамаска больше не будет. Поражение боевиков приведет к воссоединению столицы и ее пригорода», — добавил специалист, предположив, что в текущей ситуации обвинения США «очень символичны».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с ФАН напомнил, что Россия приветствует территориальную целостность Сирии и поддерживает легитимную власть Башара Асада.

«Главная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, — сорвать те процессы, которые сегодня происходят в Восточной Гуте, именно на это направлены все их усилия», — подчеркнул депутат.

Создатель технологий ликвидации запасов химоружия в России, экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН заявил, что «провокации с применением химоружия часто организует группировка «Белые каски». Уткин отметил, что штаб-квартира организации находится в Лондоне, активно обвиняющем в применении боевых отравляющих веществ Российскую Федерацию.

«Не исключено, что самими «Белыми касками» управляют британские спецслужбы»,

— отметил бывший инспектор ООН.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели 70 мирных жителей в городе Дума после распыления отравляющего газа — хлора. Госдепартамент США незамедлительно обвинил в атаке режим Асада.