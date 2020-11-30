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Трамп опубликовал послание Байдену из двух слов после известий об очередной болезни демократа

30 ноября 2020, 17:20  •  196 • Политика
Дональд Трамп отреагировал на информацию о переломе ноги Джо Байдена. Демократ получил перелом, когда играл со своей собакой. Трамп оставил сообщение в Twitter из двух слов.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сломал ногу. В довесок к потере памяти - политик часто путает имена своих родственников или, например, забывает, в каких именно выборах участвует, - у Байдена появился новый диагноз.
Журналистский пул Байдена распространил информацию о результатах компьютерной томографии. Подтверждены "нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей".
Кандидат в президенты США Дональд Трамп (и, к слову, пока ещё действующий глава государства) на личной странице в Twitter коротко прокомментировал новость о проблеме Байдена:
"Выздоравливай скорее!" - написал Трамп.
Добавим, ногу Джо Байден сломал, когда играл со своей собакой. Теперь он будет носить специальный ботинок. Между тем президентская гонка в США продолжается почти на протяжении месяца. Выборы давно состоялись, однако решить, кто именно одержал победу, всё ещё не удаётся. Каждый из кандидатов уверен в своём лидерстве.

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