Трамп опубликовал послание Байдену из двух слов после известий об очередной болезни демократа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сломал ногу. В довесок к потере памяти - политик часто путает имена своих родственников или, например, забывает, в каких именно выборах участвует, - у Байдена появился новый диагноз.

Журналистский пул Байдена распространил информацию о результатах компьютерной томографии. Подтверждены "нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп (и, к слову, пока ещё действующий глава государства) на личной странице в Twitter коротко прокомментировал новость о проблеме Байдена:

"Выздоравливай скорее!" - написал Трамп.

Добавим, ногу Джо Байден сломал, когда играл со своей собакой. Теперь он будет носить специальный ботинок. Между тем президентская гонка в США продолжается почти на протяжении месяца. Выборы давно состоялись, однако решить, кто именно одержал победу, всё ещё не удаётся. Каждый из кандидатов уверен в своём лидерстве.