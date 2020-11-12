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Трамп окрасил Аляску в красный цвет: Самый северный штат Америки принёс ему ещё три голоса
12 ноября 2020, 02:55 • 53 • Политика
Действующий президент США победил на Аляске, набрав голоса ещё трёх выборщиков. Теперь у Трампа 217 голосов из необходимых 270. Борьба за белый дом продолжается.
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США в штате Аляска, окрасив его на карте в красный цвет Республиканской партии. Он набрал 56,9% голосов против 39,1% у Джо Байдена по итогам подсчёта 75% процентов бюллетеней. Об этом сообщают телеканалы NBC и CNN.
Победа на Аляске принесла действующему президенту США три дополнительных голоса выборщиков. Теперь у Трампа 217 голосов из необходимых 270. У его соперника Байдена, по разным подсчётам, от 259 до 279.
Кандидат от демократов и большинство американских СМИ заочно заявили о победе. Однако подсчёт голосов ещё продолжается, а штаб Трампа добивается пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. Официальные итоги должна объявить комиссия, когда все голоса во всех штатах будут подсчитаны.
Напомним, сегодня стало известно, что американский лидер Дональд Трамп начнёт 30-дневную юридическую войну против результатов президентских выборов в США. Юристы Трампа подадут до десяти судебных исков, чтобы доказать фальсификации во время подсчёта голосов, пишет "Новороссия".
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