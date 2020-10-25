Трамп одним словом рассмешил журналистов на выборах: Без мхатовской паузы не обошлось

В субботу, 24 октября, Дональд Трамп явился на избирательный участок в Палм-Бич штата Флорида, чтобы отдать свой голос досрочно. В защитной маске он прошёл в библиотеку, а затем коротко пообщался с представителями СМИ.

Трамп отметил, что голосование на избирательном участке считает более надёжным, чем отправка бюллетеня почтой. Он одобрил безопасную организацию процесса в Палм-Бич: "Всё чётко и по правилам".

Когда у президента поинтересовались, за кого же он проголосовал, Трамп одним словом рассмешил журналистов. Однако без мхатовской паузы не обошлось.

"Я проголосовал за парня по имени… Трамп!" - изрёк наконец американский лидер, после чего представители СМИ дружно захохотали.

Основным днём голосования в США считается 3 ноября. Гражданам предстоит сделать выбор между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Кроме того, в тот же день пройдёт избрание вице-президента, 35 сенаторов, нескольких сотен членов палаты представителей, а также губернаторов некоторых территорий и штатов. Состоятся и выборы в местные органы власти.