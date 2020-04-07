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Трамп одним призывом к молитве рассекретил реальное состояние британского премьера

07 апреля 2020, 15:35  •  42 • Политика
Дональд Трамп всего одним постом с призывом к молитве смог рассекретить реальное состояние здоровья британского премьера Бориса Джонсона. До этого Великобритания обвинила Россию в дезинформации о далеко не самом лучшем состоянии англичанина.
В своём Twitter Трамп разместил свою речь, озвученную во время пресс-конференции в Белом доме: он призвал американцев молиться за Бориса Джонсона.
"Но ведь когда человек просто идёт сдавать анализы, за него не молятся. А именно так пытались обставить дело британская пресса и пиарщики Даунинг-стрит: премьер будто бы сорвался в больницу на ночь глядя в воскресенье, не послушав выступление королевы по телевизору, только потому, что ему не терпелось сдать кровь", - отмечает журналистка Лиза Герсон в своём Telegram-канале.
Она отмечает, что сначала британские СМИ изо всех сил пытались уверить граждан в том, что Джонсон "в прекрасном расположении духа" и приехал в больницу "для профилактики", однако уже через сутки пришлось признать – всё далеко не так хорошо, как пытались показать.
Герсон отмечает, что, "очевидно, что состояние Бориса просто запустили. Десять дней он сидел с температурой, кашлем и диагнозом дома".
"Основное лекарство, которое он тщательно принимал по совету британского минздрава, - это самоизоляция. В частности, самоизоляция от врачей", - отметила она.
"Между тем китайский доктор Го Цюань Хуань доказал, что чем раньше начать лечить пациента от коронавирусной инфекции, тем скорее он поправится и тем меньше вероятность осложнений", - подытожила Герсон.
Накануне сообщалось о том, что премьер-министру Великобритании стало хуже. Его перевели в реанимацию. Высказанные ранее опасения подтвердили и в канцелярии политика. При этом британцы все ещё не верят в серьёзность пандемии коронавируса и продолжают "жарить шашлыки".
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