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Трамп объявил старт вывода войск из Сирии и рассказал о выгодах России
14 января 2019, 10:54 • 46 • Политика
Президент США Дональд Трамп в твиттере объявил старт давно анонсированному выводу войск из Сирии. Он также рассказал о выгодах, которые получили Сирия, Россия и Иран от американского присутствия в стране.
Вечером воскресенья, 13 января, Трамп сообщил в твиттере, что начался вывод американских войск из Сирии, добавив, что это "давно пора было сделать".
Он отметил, что военнослужащие США при этом продолжают атаковать остатки разгромленных исламистов с разных направлений.
"Россия, Иран и Сирия", добавил он, получили больше всего выгоды от "продолжительного курса США на уничтожение настоящего врага". По оценке Трампа, Америка тоже выиграла, но "настало вернуть военных домой" и "прекратить бесконечные войны".
Напомним, Трамп объявил о выводе войск США из Сирии 19 декабря. Его решение встретило резкую критику со стороны генералитета и "ястребов". Под давлением со стороны истеблишмента президент США вынужден был отодвинуть крайний срок завершения вывода войск.
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