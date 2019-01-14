Трамп объявил старт вывода войск из Сирии и рассказал о выгодах России

Президент США Дональд Трамп в твиттере объявил старт давно анонсированному выводу войск из Сирии. Он также рассказал о выгодах, которые получили Сирия, Россия и Иран от американского присутствия в стране.

Вечером воскресенья, 13 января, Трамп сообщил в твиттере, что начался вывод американских войск из Сирии, добавив, что это "давно пора было сделать".

Он отметил, что военнослужащие США при этом продолжают атаковать остатки разгромленных исламистов с разных направлений.

"Россия, Иран и Сирия", добавил он, получили больше всего выгоды от "продолжительного курса США на уничтожение настоящего врага". По оценке Трампа, Америка тоже выиграла, но "настало вернуть военных домой" и "прекратить бесконечные войны".

Напомним, Трамп объявил о выводе войск США из Сирии 19 декабря. Его решение встретило резкую критику со стороны генералитета и "ястребов". Под давлением со стороны истеблишмента президент США вынужден был отодвинуть крайний срок завершения вывода войск.