Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации: мировую экономику лихорадит • 20 • Аналитика

Экономические новости в последнее время напоминают то ли фронтовые сводки, то ли репортаж из зоны стихийного бедствия, в которую за прошедшие недели превратились глобальные рынки и биржи. Ширящаяся эпидемия коронавируса, разразившаяся «нефтяная война» — все эти внезапные удары обрушиваются на них, разя нещадно и без разбора. Однако попробуем разобраться в том, кто на сегодня находится в худшем, а кто, возможно, и в лучшем положении, чем это было до внезапного появления «черных лебедей», грозящих привести мир к колоссальному финансово-экономическому кризису.



По правде говоря, разговоры о том, что 2020 год станет точкой отсчета новой глобальной рецессии, велись весь год предыдущий, начавшись задолго до того, как в Китае разразилась вспышка COVID-19. Его появление просто стало последней каплей. Тем не менее, в самой Поднебесной сегодня утверждают, что наиболее «черные» дни для страны позади, ее народное хозяйство уже восстанавливается и вскоре вернется к нормальному режиму работы, потеряв разве что в объемах экспорта, да и то не по всем направлениям. Впрочем, громадная емкость внутреннего китайского рынка эти потери в значительной мере компенсирует. Представители органов здравоохранения Поднебесной считают, что мировая пандемия коронавируса может пойти на спад уже к началу лета, если все страны будут принимать действенные меры по борьбе с ней.







У главного оппонента Китая, Соединенных Штатов, дела идут далеко не так хорошо. Стало известно об объявлении в стране президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения. Глава Белого дома намерен задействовать не менее 50 миллиардов долларов из резервных фондов для борьбы с ширящейся эпидемией. Параллельно им даны указания министерству энергетики страны относительно увеличения объемов закупок нефти для ее стратегического запаса. По его словам, это связано с обвалом цен на черное золото, сделавшее такие операции «очень выгодными».



Впрочем, этот неожиданный «подарок» может иметь для США и крайне неприятную оборотную сторону.



По мнению некоторых экспертов, нынешние низкие цены на энергоносители могут выбить из зоны рентабельности добычу сланцевой нефти, на которой зиждется американская экспортная экспансия на мировые рынки углеводородов. Вообще говоря, прогнозы относительно будущего экономики США как таковой сегодня разнятся до полной противоположности. Если министр финансов страны Стивен Мнучин утверждает, что коронавирус не в состоянии оказать на нее «длительное негативное влияние» и ситуация находится под полным контролем правительства, то аналитики JPMorgan предрекают, что вызванный пандемией кризис «потрясет» США и Европу к июлю и приведет к глобальной рецессии всемирного масштаба. ВВП США, по оценке JPMorgan, может потерять 2% уже в первом квартале, а ВВП Европы — 1,8%.



Что касается Старого Света, то там все далеко не слава богу. Закрываются границы, останавливаются предприятия, отменяются авиарейсы. Вводятся режимы ЧП. Мировую экономику лихорадит.



С другой стороны, в пятницу фондовые индексы стран Западной Европы пошли вверх, демонстрируя максимальные темпы роста с ноября 2008 года. Весьма позитивную роль тут сыграло заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ее правительство использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы помочь немецким компаниям и их сотрудникам справиться с последствиями коронавируса, подтвержденное словами немецкого министра финансов Олафа Шольца о наличии в распоряжении Берлина финансовых возможностей, достаточных, чтобы преодолеть нынешний кризис. Впрочем, подъем сводного индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 на 7% в пятницу пока что не компенсирует его обрушение накануне, в четверг, на целых 11% с половиной. При этом в таких сегментах рынка, как автомобильная промышленность, туризм и развлечения, падение стало максимальным с момента кризиса 2008 года.



Аналогичные процессы происходят на отечественном фондовом рынке. За предыдущую неделю он пережил фактически худший с 2008 года период: к примеру, индекс Московской биржи с 10 по 13 марта упал на 14,8%. Однако по состоянию на момент завершения пятничных торгов индексы как Мосбиржи, так и РТС снова продемонстрировали рост. Несколько скорректировались и цены на нефть - в районе 35 долларов за баррель.



Естественно, многое тут будет зависеть от хода противостояния стран-экспортеров нефти, каждая из которых сегодня стремится потеснить на рынках энергоносителей конкурентов, демпингуя, насколько это только возможно. Скорее всего, окончанием «нефтяной войны» станет либо достижение кем-то из ее участников «дна», ниже которого опускать цены будет просто невозможно, либо, что более вероятно, заключение новой договоренности по регулированию мировой стоимости «черного золота» — в формате ОПЕК+ либо каком-то ином.



Пока же в однозначном выигрыше от происходящего пребывают не пораженные коронавирусом государства с достаточно динамично развивающейся промышленностью и большими потребностями в энергоносителях. Классический пример — Индия, которой дешевые нефть и газ очень даже на руку. Впрочем, скорее всего, немалую выгоду от дешевизны газа и нефти получит в процесс восстановления объемов своего промышленного производства и Китай.



Так или иначе, говорить о возвращении мировой экономики к нормальному режиму существования можно будет лишь тогда, когда за горизонт реально уйдет хотя бы один из нынешних «черных лебедей»: пандемия COVID-19 либо нефтяной «обвал». Еще лучше – если оба сразу. Экономические новости в последнее время напоминают то ли фронтовые сводки, то ли репортаж из зоны стихийного бедствия, в которую за прошедшие недели превратились глобальные рынки и биржи. Ширящаяся эпидемия коронавируса, разразившаяся «нефтяная война» — все эти внезапные удары обрушиваются на них, разя нещадно и без разбора. Однако попробуем разобраться в том, кто на сегодня находится в худшем, а кто, возможно, и в лучшем положении, чем это было до внезапного появления «черных лебедей», грозящих привести мир к колоссальному финансово-экономическому кризису.По правде говоря, разговоры о том, что 2020 год станет точкой отсчета новой глобальной рецессии, велись весь год предыдущий, начавшись задолго до того, как в Китае разразилась вспышка COVID-19. Его появление просто стало последней каплей. Тем не менее, в самой Поднебесной сегодня утверждают, что наиболее «черные» дни для страны позади, ее народное хозяйство уже восстанавливается и вскоре вернется к нормальному режиму работы, потеряв разве что в объемах экспорта, да и то не по всем направлениям. Впрочем, громадная емкость внутреннего китайского рынка эти потери в значительной мере компенсирует. Представители органов здравоохранения Поднебесной считают, что мировая пандемия коронавируса может пойти на спад уже к началу лета, если все страны будут принимать действенные меры по борьбе с ней.У главного оппонента Китая, Соединенных Штатов, дела идут далеко не так хорошо. Стало известно об объявлении в стране президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения. Глава Белого дома намерен задействовать не менее 50 миллиардов долларов из резервных фондов для борьбы с ширящейся эпидемией. Параллельно им даны указания министерству энергетики страны относительно увеличения объемов закупок нефти для ее стратегического запаса. По его словам, это связано с обвалом цен на черное золото, сделавшее такие операции «очень выгодными».Впрочем, этот неожиданный «подарок» может иметь для США и крайне неприятную оборотную сторону.По мнению некоторых экспертов, нынешние низкие цены на энергоносители могут выбить из зоны рентабельности добычу сланцевой нефти, на которой зиждется американская экспортная экспансия на мировые рынки углеводородов. Вообще говоря, прогнозы относительно будущего экономики США как таковой сегодня разнятся до полной противоположности. Если министр финансов страны Стивен Мнучин утверждает, что коронавирус не в состоянии оказать на нее «длительное негативное влияние» и ситуация находится под полным контролем правительства, то аналитики JPMorgan предрекают, что вызванный пандемией кризис «потрясет» США и Европу к июлю и приведет к глобальной рецессии всемирного масштаба. ВВП США, по оценке JPMorgan, может потерять 2% уже в первом квартале, а ВВП Европы — 1,8%.Что касается Старого Света, то там все далеко не слава богу. Закрываются границы, останавливаются предприятия, отменяются авиарейсы. Вводятся режимы ЧП. Мировую экономику лихорадит.С другой стороны, в пятницу фондовые индексы стран Западной Европы пошли вверх, демонстрируя максимальные темпы роста с ноября 2008 года. Весьма позитивную роль тут сыграло заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ее правительство использует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы помочь немецким компаниям и их сотрудникам справиться с последствиями коронавируса, подтвержденное словами немецкого министра финансов Олафа Шольца о наличии в распоряжении Берлина финансовых возможностей, достаточных, чтобы преодолеть нынешний кризис. Впрочем, подъем сводного индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 на 7% в пятницу пока что не компенсирует его обрушение накануне, в четверг, на целых 11% с половиной. При этом в таких сегментах рынка, как автомобильная промышленность, туризм и развлечения, падение стало максимальным с момента кризиса 2008 года.Аналогичные процессы происходят на отечественном фондовом рынке. За предыдущую неделю он пережил фактически худший с 2008 года период: к примеру, индекс Московской биржи с 10 по 13 марта упал на 14,8%. Однако по состоянию на момент завершения пятничных торгов индексы как Мосбиржи, так и РТС снова продемонстрировали рост. Несколько скорректировались и цены на нефть - в районе 35 долларов за баррель.Естественно, многое тут будет зависеть от хода противостояния стран-экспортеров нефти, каждая из которых сегодня стремится потеснить на рынках энергоносителей конкурентов, демпингуя, насколько это только возможно. Скорее всего, окончанием «нефтяной войны» станет либо достижение кем-то из ее участников «дна», ниже которого опускать цены будет просто невозможно, либо, что более вероятно, заключение новой договоренности по регулированию мировой стоимости «черного золота» — в формате ОПЕК+ либо каком-то ином.Пока же в однозначном выигрыше от происходящего пребывают не пораженные коронавирусом государства с достаточно динамично развивающейся промышленностью и большими потребностями в энергоносителях. Классический пример — Индия, которой дешевые нефть и газ очень даже на руку. Впрочем, скорее всего, немалую выгоду от дешевизны газа и нефти получит в процесс восстановления объемов своего промышленного производства и Китай.Так или иначе, говорить о возвращении мировой экономики к нормальному режиму существования можно будет лишь тогда, когда за горизонт реально уйдет хотя бы один из нынешних «черных лебедей»: пандемия COVID-19 либо нефтяной «обвал». Еще лучше – если оба сразу. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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