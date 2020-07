Трамп объявил последнюю битву за Америку. Почему у него не получится • 129 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер В "день рождения Америки", 4 июля, Дональд Трамп должен был произнести некую "тронную речь" и поздравить американцев с их главным праздником, но перед ним стоял следующий выбор: попробовать пойти по пути национального примирения и сохранения каких-то (иллюзорных) политических приличий, или выбрать путь максимальной политической конфронтации, который вполне может окончиться самой настоящей гражданской войной. Этот выбор, который стоял перед президентом США, можно сформулировать в терминах недавней истории одного соседнего с Россией "недогосударства". Трамп должен был дать публичный ответ на вопрос: "Быть Януковичем или не быть?" — с той лишь поправкой, что у президента США нет недвижимости в Ростове, да и менять золоченые, пафосные интерьеры Trump Tower в Нью-Йорке на что-то другое ему вряд ли хочется. Президент США выбрал максимально агрессивный вариант — и вот уже два дня американские СМИ голосят о том, что его выступление было "темным и разделяющим". Так и есть — и так и было задумано. По большому счету, Трамп рассказал американцам горькую правду о разделенной стране, о том, что Америка в том виде, в котором она нравится его избирателям, может быть уничтожена и что новое поколение американцев искренне ненавидит собственную страну, причем произошло это потому, что часть американской управленческой элиты именно этого и добивалась. Если заменить в его речи несколько географических обозначений и политических терминов, то обрисованная им ситуация идеально ложится на описание позднего СССР. Параллели трудно отрицать: политически активная молодежь ненавидит страну и ценности, на которых страна основана, большая часть политической и управленческой элиты страну разваливает, взаимная ненависть граждан разных политических убеждений (и национальностей) достигает точки кипения — готовности к физическому насилию. Более того, все эти симптомы — не результат каких-то сиюминутных проблем или нескольких лет ошибок. Все наоборот. Нынешние американские симптомы, как в позднем СССР, — это результат застарелых системных проблем, которые перешли из хронической в острую фазу. Передовая пресса — даже не то что США, а всего англоязычного мира — обиделась вот на эту констатацию Трампа: "Жестокий беспредел, который мы видели на улицах городов, управляемых либеральными демократами, во всех случаях является предсказуемым результатом многолетней экстремальной идеологической обработки и предвзятости в образовании, журналистике и других культурных учреждениях. Вопреки всем законам общества и природы, наших детей учат в школе ненавидеть свою страну и полагать, что мужчины и женщины, которые ее построили, были не героями, а злодеями. Радикальный взгляд на американскую историю (о том, что) — это паутина лжи — весь контекст удален, каждая добродетель скрыта, каждый мотив искажен, каждый факт искажен и каждый недостаток усиливается до тех пор, пока история не зачищается, а историческая летопись не искажается до неузнаваемости". Президент США не преувеличивает. Так называемая либеральная (а по сути — глобалистская) часть американской элиты действительно реализовала довольно успешный план подрыва избирательной базы своих консервативных оппонентов. Молодое поколение американцев действительно по большей части ненавидит собственную страну, ее историю, ее памятники и живет с неизгладимым и ужасающим чувством вины за себя (ибо они белые), за свою страну, за своих родителей и особенно за сверстников, которые не хотят платить и каяться, но не перед реальными жертвами американского империализма из Ирака, Ливии, Венесуэлы и России 90-х, а перед местными расовыми и половыми меньшинствами. Целое поколение было воспитано с мыслью о том, что единственный способ хоть как-то загладить свою "белую вину" — это голосовать за Демократическую партию и жить в строгом соответствии с той "линией партии", которую формулируют передовицы The New York Times или ведущие инфлюенсеры из соцсетей и Голливуда. Для понимания размаха проблемы может помочь следующая символическая, но значимая деталь. Трамп выступал с речью на фоне горы Рашмор. В ее гранитном склоне высечен барельеф с изображением четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Это не просто барельеф, а некий исторический символ — своего рода "сердце Америки" и некое гранитное воплощение ее исторический памяти и национальной гордости. В российском контексте — по уровню эмоционального значения для общества — Рашмор можно было бы сравнить с монументальной скульптурой "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Лучшим показателем того, насколько больным и разделенным является современное американское общество, можно считать тот факт, что в "день рождения Америки" и в преддверии выступления Трампа самым заметным инфоповодом в американском инфополе стали призывы к уничтожению этого символа США, причем к процессу подключились ведущие СМИ. "Гора Рашмор была построена на земле, принадлежавшей племени лакота, и ваялась человеком, имевшим крепкие связи с ку-клукс-кланом. На ней изображены лица двух президентов США, которые были рабовладельцами" — именно так пишет о символе Америки авторитетная The New York Times. Для многих политиков и медийщиков в США, вероятно, уничтожение этого "сердца Америки" стало бы окончательным признаком идеологической победы того движения, которое вот уже месяц сносит монументы в США и Европе. Причем низвергаются памятники не только рабовладельцам, но и тем, кто с ними боролся. Это не вопрос отрицания чего-то плохого в собственном прошлом, а попытка его стереть и установить во всем западном мире и особенно в его "метрополии" — то есть в США — идеологическую глобалистскую монополию тех политических сил, яркими представителями которых являются Хиллари Клинтон, Джеймс Мэттис, Колин Пауэлл, Кондолиза Райс или Джордж Сорос. Их выбор сделан по формуле: если для того, чтобы убрать Трампа, нужно уничтожить самоуважение Америки, сжечь ее историю и превратить молодых американцев в "либеральных хунвейбинов", то это нужно сделать. И они именно этим и занимаются. Дональд Трамп обязан быть оптимистом — и в своей речи он пообещал избирателям полную победу над теми, кто пытается уничтожить США изнутри. Скорее всего, даже если он выиграет выборы, победа эта будет пирровой. Очень вероятно, что, независимо от результатов выборов, США погрузятся в политический хаос по образцу некоторых южноамериканских или постсоветских стран, возможно, с элементами массового политического насилия. Быть может, с точки зрения интересов остального мира — это лучший вариант. Слишком сильная националистическая Америка в том виде, в котором ее хочет воссоздать Трамп, — прямая угроза всем остальным странам, стремящимся вести хоть сколь-нибудь независимую политику. Но и США, возвращенные в роль геополитического жандарма, который железной рукой санкций и авианосных групп насаждает по всему миру "либеральную демократию по-американски", привилегии меньшинств и прочие фейковые "универсальные ценности", — это еще более страшная угроза. Парадоксальным образом — чем дольше США будут заняты внутренней грызней и чем более деструктивной эта грызня окажется, тем дольше миллиарды землян смогут жить в относительном спокойствии.





