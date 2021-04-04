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Трамп объявил бойкот Coca-Cola, бейсболу и IT-технологиям: "Время настало"

04 апреля 2021, 21:05  •  122 • Политика
Экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников бойкотировать компании и организации, выступившие против нового избирательного закона в штате Джорджия. В частности, бойкот предлагается устроить Главной лиге бейсбола (MLB), Coca-Cola, а также одной из крупнейших компаний в сфере IT-технологий - Cisco. "Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов дать отпор", - цитирует Трампа Fox News.
Сразу несколько крупных компаний призвал бойкотировать экс-президент США Дональд Трамп. Причиной послужило их осуждение и неприятие нового избирательного закона в штате Джорджия.
Напомним, закон, о котором идёт речь, ужесточает требования для регистрации избирателей. Теперь при голосовании в штате необходимо будет предъявлять удостоверяющий личность документ с фото. Кроме того, есть и ряд ограничений, касающихся заочного голосования.
"Бойкотируйте MLB (Главная лига бейсбола - ред.), Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco (одна из крупнейших компаний в сфере IT-технологий - ред.), UPS и Merck", - цитирует заявление Трампа телеканал Fox News.
Бывший глава Белого дома также обратил внимание на то что "наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов дать отпор", заявив, что у его партии "намного больше людей, чем у них (демократов - ред.)".
К слову, в самом штате Джорджия некоторые законодатели уже поддержали бойкот и очистили свои офисы от продукции Coca-Cola, сообщают СМИ.

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