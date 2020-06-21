Трамп объяснил слухи о болезни Паркинсона наличием галстука

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СМИ заподозрили, что у американского лидера серьезные проблемы со здоровьем

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет болезни Паркинсона, а свое странное недавнее поведение объяснил усталостью, неправильной обувью и дорогим галстуком. Так американский лидер прокомментировал появившиеся в СМИ подозрения на нездоровье лидера нации.

Речь идет о выступлении Трампа на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, на которой хозяин Овального кабинета придерживал стакан с водой второй рукой, а спускаясь с трибуны почти держался за сопровождавшего его офицера.

"Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой – у меня был неплохой загар", – цитирует РИА "Новости" оправдывающегося Трампа.

Он пояснил, что 600 раз отдавал честь, а стакан придерживал второй рукой, поскольку боялся пролить воду на дорогой шелковый галстук.

"Потом я отдал честь последний раз. И генерал сказал, что мы можем покинуть сцену. Я пошел…" – сказал Трамп, потом отошел к краю сцены и показал подошву обуви.

По его словам, проблема была в том, что на нем "туфли на кожаной подошве, что хорошо для ходьбы по плоской поверхности", но "нехорошо для рамп", а рампа оказалась "без перил, как каток", около девяти метров.

"Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на пятую точку", – объяснил он.

Офицер предложил президенту держаться за него, но глава государства отказался, поскольку не хотел, чтобы СМИ это сняли. Трамп предупредил военного: "Генерал, готовьтесь, потому что я могу схватиться за вас очень быстро, потому что я не могу упасть, когда "фейковые новости" смотрят". И под хохот аудитории продемонстрировал, как спускался по рампе.

Президент отметил, что СМИ не показали кадры, на которых видно, как он пошел твердым шагом, когда опасность миновала.





Трамп позвонил супруге и услышал, что оказался "в трендах номер один". "Я спросил: "Это потому, что речь была такая хорошая?". Она ответила: "Нет-нет-нет, они даже не упоминают речь, они упоминают факт, что у тебя может быть болезнь Паркинсона", – рассказал президент.

Лидер американцев обиделся, что СМИ не сообщили о его выступлении "с хорошей речью или превосходной речью", подчеркнув, что они нечестные и плохие люди.

Напомним, в прошлом году у канцлера Германии Ангелы Меркель появились проблемы со здоровьем. Во время публичных мероприятий главу немецкого правительства бросало в дрожь, у нее тряслись руки, женщина неуверенно стояло. После ряда таких появлений на людях, официальные встречи с Меркель, в том числе на международном уровне, стали проходить в новом формате – со стульями, даже во время исполнения гимнов лидеры стран просто сидят на фоне государственных символов.

