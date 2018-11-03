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Трамп объяснил, какие мигранты нужны США

03 ноября 2018, 06:09  •  50 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что при самом низком уровне безработицы за последние 50 лет его страна нуждается только в высококвалифицированных мигрантах.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал собственный подход к миграционной политики. Сделал это хозяин Белого дома на митинге своих сторонников в штате Индиана.
Так, он заявил, что сейчас уровень безработицы в США самый низкий за последние 50 лет и составляет 3,7%. Таким образом, стране не нужны открытые границы и неконтролируемая незаконная миграция.
Люди могут иммигрировать в США, подчеркнул американский лидер, однако это должны быть квалифицированные кадры. Они смогут заполнить новые рабочие места, появляющиеся в стране по причине того, что ряд вынесших производство за рубеж компаний «возвращается» на американскую территорию.
Таким образом, суммировал Трамп, США нужны лишь высококвалифицированные мигранты. Он также в очередной раз высказался в поддержку своей старой идеи строительства стены на границе с Мексикой.

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