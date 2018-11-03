Трамп объяснил, какие мигранты нужны США

Президент США Дональд Трамп заявил, что при самом низком уровне безработицы за последние 50 лет его страна нуждается только в высококвалифицированных мигрантах.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал собственный подход к миграционной политики. Сделал это хозяин Белого дома на митинге своих сторонников в штате Индиана.

Так, он заявил, что сейчас уровень безработицы в США самый низкий за последние 50 лет и составляет 3,7%. Таким образом, стране не нужны открытые границы и неконтролируемая незаконная миграция.

Люди могут иммигрировать в США, подчеркнул американский лидер, однако это должны быть квалифицированные кадры. Они смогут заполнить новые рабочие места, появляющиеся в стране по причине того, что ряд вынесших производство за рубеж компаний «возвращается» на американскую территорию.

Таким образом, суммировал Трамп, США нужны лишь высококвалифицированные мигранты. Он также в очередной раз высказался в поддержку своей старой идеи строительства стены на границе с Мексикой.