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Трамп обвинил СМИ США в игнорировании скандала вокруг Байдена

30 сентября 2019, 19:54  •  108 • Украина
Президент США Дональд Трамп обвинил американские средства массовой информации в игнорировании коррупционного скандала, связанного с бывшим вице-президентом страны Джо Байденом и его сыном.
 
Reuters
 

«Медиа хотят быть как можно дальше от китайской и украинской сделок, заключённых Байденами», — написал Трамп в своём Twitter.

The Fake News Media wants to stay as far away as possible from the Ukraine and China deals made by the Bidens. A Corrupt Media is so bad for our Country! In actuality, the Media may be even more Corrupt than the Bidens, which is hard to do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г.

Президент отметил, что коррумпированные медиа — это плохо для страны.

«СМИ могут быть более коррумпированы, чем сами Байдены», — добавил он.

Ранее в МИД Китая опровергли заявления адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани о том, что сын бывшего вице-президента США Байдена получил легализованные незаконным путём денежные средства от Китая.

23 сентября Дональд Трамп заявил, что сын Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

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