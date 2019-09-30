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Трамп обвинил СМИ США в игнорировании скандала вокруг Байдена
30 сентября 2019, 19:54 • 108 • Украина
Президент США Дональд Трамп обвинил американские средства массовой информации в игнорировании коррупционного скандала, связанного с бывшим вице-президентом страны Джо Байденом и его сыном.
Reuters
«Медиа хотят быть как можно дальше от китайской и украинской сделок, заключённых Байденами», — написал Трамп в своём Twitter.
Президент отметил, что коррумпированные медиа — это плохо для страны.
«СМИ могут быть более коррумпированы, чем сами Байдены», — добавил он.
Ранее в МИД Китая опровергли заявления адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани о том, что сын бывшего вице-президента США Байдена получил легализованные незаконным путём денежные средства от Китая.
23 сентября Дональд Трамп заявил, что сын Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.
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