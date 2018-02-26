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Трамп обвинил Россию в нарушении эмбарго Северной Кореи
26 февраля 2018, 22:09 • 125 • Политика
По словам президента США, Москва саботирует экономическую блокаду КНДР.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия игнорирует решение ООН о блокаде КНДР. По его словам, Москва отправляет в Северную Корею слишком много товаров.
"Россия отправляет в КНДР много всего", - пожаловался журналистам Трамп. В то же время, по его словам, Китай применяет ограничения к Северной Корее в большей мере, чем когда-либо ранее.
Ранее США призывали все страны, в том числе Китай и Россию, к разрыву экономических и торговых отношений с КНДР. При этом Пекин и Москва поддержали в Совбезе ООН три раунда международных санкций против КНДР, коснувшихся большей части северокорейского экспорта.
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