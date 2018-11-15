Трамп обвинил демократов в «выборных каруселях»

Президент США Дональд Трамп уверен, что на тех избирательных участках, где проиграли республиканцы имели место быть нарушения избирательного законодательства.

Президент США Дональд Трамм считает, что республиканцы недобрали голосов избирателей из-за фальсификаций, которые допустили представители Демократической партии.

Об этом он заявил в интервью газете Daily Caller. Трамп буквально обвинил демократов в использовании «выборных каруселей».

«Республиканцы не выигрывают, и это из-за потенциально незаконных голосов. Когда в очередь встают люди, которые не имеют никакого права голосовать и ходят по кругу. Иногда они идут к своей машине, надевают другой головной убор, надевают другую рубашку, заходят и голосуют снова», — сообщил Трамп.