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Трамп обрушил рынок США за 4 сообщения в Twitter

23 августа 2019, 22:09  •  12 • Политика
Трамп предложил американским компаниям найти альтернативу китайскому рынку и обвалил рынки США. На это понадобилось всего 4 твита.
Президент США Дональд Трамп обвалил американские рынки, опубликовав всего 4 сообщения в Twitter. Причиной стали угрозы ввести новые пошлины против товаров, произведённых в Китае.
В своих сообщениях Трамп обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности и потребовал от американских компаний срочно искать замену китайскому рынку, а также вывести свои производства из этой страны. Кроме того, президент США пообещал ввести новые пошлины на товары, сделанные в Китае.
После того как полные эмоций сообщения Трампа были опубликованы в Twitter, произошло обрушение рынков, но не китайских, а американских. Проседание составило 1,5%, что по экономическим меркам довольно много.
Фото: скриншот Twitter/@realDonaldTrump

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