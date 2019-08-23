|
Трамп обрушил рынок США за 4 сообщения в Twitter
23 августа 2019, 22:09 • 12 • Политика
Трамп предложил американским компаниям найти альтернативу китайскому рынку и обвалил рынки США. На это понадобилось всего 4 твита.
Президент США Дональд Трамп обвалил американские рынки, опубликовав всего 4 сообщения в Twitter. Причиной стали угрозы ввести новые пошлины против товаров, произведённых в Китае.
В своих сообщениях Трамп обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности и потребовал от американских компаний срочно искать замену китайскому рынку, а также вывести свои производства из этой страны. Кроме того, президент США пообещал ввести новые пошлины на товары, сделанные в Китае.
После того как полные эмоций сообщения Трампа были опубликованы в Twitter, произошло обрушение рынков, но не китайских, а американских. Проседание составило 1,5%, что по экономическим меркам довольно много.
Фото: скриншот Twitter/@realDonaldTrump
Подпишитесь на нас
Загрузка...
12
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2019, 21:09
|
18 августа 2019, 15:24
|
23 августа 2019, 02:39
|
17 августа 2019, 21:24
|
17 августа 2019, 14:54
|
16 августа 2019, 20:54
|
18 августа 2019, 15:24