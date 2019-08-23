Трамп обрушил рынок США за 4 сообщения в Twitter

Президент США Дональд Трамп обвалил американские рынки, опубликовав всего 4 сообщения в Twitter. Причиной стали угрозы ввести новые пошлины против товаров, произведённых в Китае.

В своих сообщениях Трамп обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности и потребовал от американских компаний срочно искать замену китайскому рынку, а также вывести свои производства из этой страны. Кроме того, президент США пообещал ввести новые пошлины на товары, сделанные в Китае.

После того как полные эмоций сообщения Трампа были опубликованы в Twitter, произошло обрушение рынков, но не китайских, а американских. Проседание составило 1,5%, что по экономическим меркам довольно много.

Фото: скриншот Twitter/@realDonaldTrump