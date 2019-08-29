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Трамп обрушил рынки через Twitter, а Китай взялся за LinkedIn: Соцсети стали полем боя?

29 августа 2019, 04:54  •  55 • Политика
Пока президент США Дональд Трамп умудряется через Twitter устраивать обвалы на рынках, спецслужбы Китая взялись за обработку американских чиновников через LinkedIn. Это поднимает вопрос о том, стали ли соцсети новым полем боя.
Китайские спецслужбы используют социальную сеть LinkedIn для вербовки шпионов. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал бывший сотрудник подразделения психологических операций армии США Скотт Беннетт.
Как утверждают СМИ, агенты Китая пытались завербовать даже бывшего сотрудника МИД Дании и экс-сотрудника Белого дома. Таким образом, война между Пекином и Вашингтоном перетекла в сферу соцсетей.
Беннетт отметил, что спецслужбам легко подобраться к цели при помощи соцсетей, через которые можно получить обширную информацию о человеке и его круге общения. Свою роль играет и публикация статусов, благодаря которым можно узнать о политической позиции потенциального агента.
"Соцсети - это море, в котором ты вылавливаешь рыбу. Через личные страницы можно узнать все: чего люди боятся, о чем мечтают", - пояснил он.
За последние годы представители КНР стали настоящими специалистами в сфере шпионажа, выстраивая долгосрочные операции. LinkedIn же удобна для работы, ибо там имеются аккаунты у американских чиновников.
Свою роль играет и торговая война между Китаем и США. Как утверждает эксперт, Пекин якобы пытается внедрить своих агентов в Сан-Франциско и Силиконовой долине.
Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп умудрился обрушить американские рынки, опубликовав всего четыре сообщения в Twitter. Он обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности и потребовал от американских компаний срочно искать замену китайскому рынку.
Отметим, что соцсеть LinkedIn заблокирована на территории России.

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