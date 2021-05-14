Бывший президент США Дональд Трамп обозначил сроки возвращения в политику. По данным американских СМИ, это произойдёт совсем скоро.

Издание New York Post анонсировало возобновление митингов Дональда Трампа. Ожидается, что политик начнёт выступать перед своими сторонниками уже в июне.

В публикации отмечается, что пока нет точных дат мероприятий. Не указано даже приблизительное место их проведения. Источник информировал, что штаб Трампа собирается организовать два митинга в течение июня и один за несколько дней до Дня независимости Соединённых Штатов, который отмечается 4 июля.

После проигрыша на выборах и попыток оспорить результаты голосования, Дональд Трамп избегал публичных мероприятий. После 6 января он не выходил к сторонникам ни разу. В тот день после его речи народ разгромил здание Капитолия, чтобы помешать Конгрессу утвердить результаты выборов.

Ранее Трамп заявлял, что планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента снова. Следующие выборы в США пройдут в 2024 году.

Президентские выборы в Штатах состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил демократ Джо Байден. Его соперник Дональд Трамп не мог смириться с проигрышем и нарушил традицию передачи власти, не появившись на церемонии инаугурации нового главы государства. Подобного в США не случалось ни разу за последние полтора века.