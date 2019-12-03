Трамп обиделся, а в Кремле предложили не думать о частях тела: Оскорбительные слова Макрона оценили в США и России

Президент США Дональд Трамп оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Сказанное Трамп считает оскорбительным, однако добавляет, что отношения у него с Макроном хорошие. Тем не менее, действительно, иногда он говорит вещи, которые не должен.

"Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО", - сказал Трамп, добавив, что и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в том числе заявлял, что это "у Макрона случилась смерть мозга". По версии Трампа, альянс нужен именно Франции и в меньшей степени необходим США, которые вкладываются в безопасность Европы.

По просьбе журналистов заявления о "смерти мозга НАТО" прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Запись разговора сегодня приводит телеграм-канал "Вы слушали Маяк". В то же время, позиция мало чем отличается от уже озвученной 8 ноября.

"Вы знаете, это не наше дело. Это наше дело тогда, когда альянс угрожает безопасности России. Давайте не забывать, что этот альянс - продукт эпохи конфронтации, холодной войны. Россия никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась. Но альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, конечно, ничего иного нести не может. И в этом плане мы, конечно, наблюдаем, что происходит внутри альянса. А что касается частей тела, то это не наш вопрос", - говорит Песков, комментируя "смерть мозга".