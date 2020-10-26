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Трамп обещал "с лёгкостью" завершить войну в Нагорном Карабахе. И тут же прокололся
26 октября 2020, 07:25 • 195 • Политика
Дональд Трамп заявил, что США способны "с лёгкостью" завершить войну в Нагорном Карабахе. Он полагает, что проблема будет решена в рекордные сроки, потому что он знает, что делать. После обещания Трамп тут же прокололся, настаивая, что он уже успешно примирил Косово и Сербию.
Президент США Дональд Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе "лёгким случаем" и подчеркнул, что в скором времени всё будет в порядке. Безусловно, Трамп полагает, что роль миротворца в данном случае достанется ему.
"Мы приведём всё в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с лёгкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь!" - так звучит цитата президента США.
Казалось бы, тут остаётся лишь порадоваться уверенности Дональда Трампа в скором решении проблемы. Но... в качестве примера успешного урегулирования конфликта он привёл Косово и Сербию. А дело, со слов Трампа, было так. Он велел "своим людям" поставить ультиматум представителям Сербии и Косово.
"Скажите им, что они должны договориться, или мы не будем работать ни с одним из них", - так со слов Трампа звучал ультиматум.
А дальше... Президент США настаивает, что дело решилось миром тут же.
"И знаете что? Они (лидеры Косово и Сербии. - Ред.) обнялись и поцеловались в Овальном кабинете. Они были так рады!" - заключил Дональд Трамп.
Прокол Трампа в том, что он, по всей видимости, не понимает реальных отношений Косово и Сербии, где всё искрит и в настоящее время. Или же президент США просто решил несколько приумножить свои способности политического переговорщика.
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