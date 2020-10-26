Трамп обещал "с лёгкостью" завершить войну в Нагорном Карабахе. И тут же прокололся

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе "лёгким случаем" и подчеркнул, что в скором времени всё будет в порядке. Безусловно, Трамп полагает, что роль миротворца в данном случае достанется ему.

"Мы приведём всё в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с лёгкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь!" - так звучит цитата президента США.

Казалось бы, тут остаётся лишь порадоваться уверенности Дональда Трампа в скором решении проблемы. Но... в качестве примера успешного урегулирования конфликта он привёл Косово и Сербию. А дело, со слов Трампа, было так. Он велел "своим людям" поставить ультиматум представителям Сербии и Косово.

"Скажите им, что они должны договориться, или мы не будем работать ни с одним из них", - так со слов Трампа звучал ультиматум.

А дальше... Президент США настаивает, что дело решилось миром тут же.

"И знаете что? Они (лидеры Косово и Сербии. - Ред.) обнялись и поцеловались в Овальном кабинете. Они были так рады!" - заключил Дональд Трамп.

Прокол Трампа в том, что он, по всей видимости, не понимает реальных отношений Косово и Сербии, где всё искрит и в настоящее время. Или же президент США просто решил несколько приумножить свои способности политического переговорщика.