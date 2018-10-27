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Трамп о смертной казни: Убийцы прихожан храмов должны заплатить самую страшную цену
27 октября 2018, 21:24 • 70 • Политика
Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить происшествия, подобные расстрелу синагоги в Питтсбурге.
Президент США Дональд Трамп считает, что следует ужесточить закон о смертной казни ради предотвращения новых нападений церкви и синагоги. Так глава Белого дома прокомментировал расстрел синагоги в Питтсбурге, где погибло 8 человек.
В этой связи президент США призвало изменить законодательство штатов таким образом, чтобы преступники, виновные в нападении на церкви и храмы сразу отправлялись на эшафот, а не дожидались своей участи на протяжении долгих и долгих лет. Такая мера, по мнению Трампа, позволит предотвратить аналогичные нападения в будущем.
Также президент добавил, что если бы внутри синагоги находилась вооружённая охрана, в инциденте погиб бы только сам преступник. Трамп отметил, что произошедшее не имеет никакого отношения к законам, регулирующим владение оружием.
Напомним, что 27 октября в американском городе Питтсбурге мужчина с автоматической винтовкой расстрелял прихожан синагоги, пришедших на субботнюю службу. От пуль убийцы погибли 8 человек, около 20 было ранено. Преступник сдался полиции сам, его допрашивают.
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