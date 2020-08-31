Трамп невольно подтвердил правоту Лукашенко, назвав единственный способ остановить насилие

В США уже не первый месяц буквально полыхают города, а протестное движение BLM только набирает обороты. Сдержать насилие пока не удаётся, число жертв исчисляется десятками. Среди них есть и дети.

Президент США Дональд Трамп у себя на странице в Twitter назвал единственный, по его мнению, способ остановить насилие на улицах городов.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, - это сила!" - написал глава Белого дома.

Как и ожидалось, под его постом разразилась буря. Американцы разделились на два лагеря: одни требовали смены президента и обвиняли его в нацизме и расизме, другие, наоборот, его поддержали и просили о помощи.

"Отправьте туда федералов!" - советует Трампу @Trumpsters45.

"Больше никакого потворства марксистской мафии! Демократам должно быть стыдно за то, что их партия допускает анархию на улицах", - считает @AndersonAlamo.

"Остановите насилие, запретив оружие", - предлагает @dogintheearth.

"Работа президентов - объединить нацию", - намекает @MiaFarrow.

К слову, Трамп в своём силовом решении проблемы фактически подтвердил правоту президента Александра Лукашенко. Напомним, белорусский лидер не стал по примеру Украины 2014 года сдерживать силовиков и не допустил госпереворота в республике. Жёсткие меры, предпринятые стражами порядка в первые дни протестов после выборов президента страны, привели к тому, что митинги в большинстве своём далее стали проходить мирно. Хотя без эксцессов и попыток провокаций не обходилось.