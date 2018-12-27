Официальная встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди была отменена. Стороны не смогли договориться.

Как сообщает пресс-служба правительства Ирака, были запланированы официальный прием и встречи между председателем Совета министров Аделем Абдель Махди и американским лидером.



Известно, что Вашингтон предупредил Багдад о посещении Трампа Ирака 26 декабря.

Baghdad Al Youm сообщает, что разногласия по организации привели к тому, что встреча была заменена телефонным разговором. Но какого рода это были разногласия, никто не сообщает.



Иракская сторона добавляет, что американский лидер пригласил Аделя Абдель Махди посетить Вашингтон. Он же приветствовал гостя в соей стране и предложил приехать в Багдад.