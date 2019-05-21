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Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России

21 мая 2019, 06:24  •  37 • Политика
Политолог Яков Кедми заявил о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России через Украину, указав на то, что президент США Дональд Трамп не знает, как поступить с Киевом и его проблемами.
Американская сторона планировала нанести смертельный удар по России через Украину, однако план потерпел крах из-за действий Москвы. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми в эфире телеканала "Россия-1".
По мнению эксперта, Вашингтон планировал подвинуть свои военные базы и корабли как можно ближе к границам России. Для этого и был нужен сценарий с "евромайданом".
Однако сейчас Москва стала намного сильнее, чем этого бы хотелось Штатам. Непосредственно президент США Дональд Трамп теперь не знает, как поступить с Киевом и его проблемами.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе, которая дополнительно обороняется от самих Штатов и Китая.
"Европа, которая заварила кашу в Киеве, сегодня борется за выживание. Европа, которая вырисовывается этим летом, Украину в упор не видит", - цитирует его слова РИА ФАН.

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