Трамп не заставит Японию платить 8 млрд долларов за размещение американских убийц в погонах - эксперт

США не смогут заставить платить Токио восемь миллиардов долларов в год за размещение американских солдат на японской территории. Об этом заявил телеканалу "360" американский политолог Эндрю Корыбко.

Ультиматум Японии предъявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее добивался от членов НАТО наращивания военных расходов. Впрочем, японская сторона ответила Белому дому отказом. По словам Корыбко, американские солдаты всё равно не выйдут из Японии, но не исключено, что стороны достигнут компромисса. Сейчас Токио платит Вашингтону два миллиарда долларов в год, но эта сумма может вырасти.

Политолог добавил, что ссора невозможна в силу того, что Япония нуждается в доступе на рынок США. Поэтому пространство для манёвра небольшое - все козыри у Трампа.

Впрочем, это не отменяет того факта, что жители Окинавы крайне недовольны, что на острове находится военная база США. Дело в том, что американские солдаты ведут себя вызывающе и даже непристойно, а привлечь их к ответственности практически невозможно. Более того, случались инциденты, когда военных США обвиняли в совершении убийств и иных преступлений.

Учитывая это, США нужно поработать над дисциплиной в вооружённых силах, иначе они рискуют потерять союзников.