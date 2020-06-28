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Трамп не в курсе: В США фейк о "российской охоте за головами" объяснили "неточностями" в статье NYT
28 июня 2020, 17:00 • 36 • Политика
В Белом доме фейк о "российской охоте за головами" в Афганистане объяснили "неточностями" в статье NYT. Представитель администрации заметила, что ни лидер США Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не в курсе этой информации, которая, как отмечали в МИД РФ, является вбросом.
В Белом доме прокомментировали материал The New York Times, в котором утверждается, что якобы российская сторона пыталась договориться с "Талибаном"* об "охоте" за военнослужащими США за вознаграждение на территории Афганистана.
Ранее издание написало, ссылаясь на неназванные источники в спецслужбах Соединённых Штатов, будто бы представители военной разведки РФ предложили аффилированным с "Талибаном"* бандформированиям денежное вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Каких-либо доказательств, однако, в публикации не приводилось.
МИД РФ назвал данную статью в американской газете информационным вбросом. Российское посольство США выступило с требованием к Вашингтону как-то отреагировать на угрозы, поступающие дипломатам по причине фейков.
Глава пресс-центра администрации американского президента Кейли Макинани заявила о "неточностях" в материале NYT.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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