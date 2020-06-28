Трамп не в курсе: В США фейк о "российской охоте за головами" объяснили "неточностями" в статье NYT

В Белом доме прокомментировали материал The New York Times, в котором утверждается, что якобы российская сторона пыталась договориться с "Талибаном"* об "охоте" за военнослужащими США за вознаграждение на территории Афганистана.

Ранее издание написало, ссылаясь на неназванные источники в спецслужбах Соединённых Штатов, будто бы представители военной разведки РФ предложили аффилированным с "Талибаном"* бандформированиям денежное вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Каких-либо доказательств, однако, в публикации не приводилось.

МИД РФ назвал данную статью в американской газете информационным вбросом. Российское посольство США выступило с требованием к Вашингтону как-то отреагировать на угрозы, поступающие дипломатам по причине фейков.

Глава пресс-центра администрации американского президента Кейли Макинани заявила о "неточностях" в материале NYT.

Директор ЦРУ, советник по нацбезопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами, - подчеркнула она.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена