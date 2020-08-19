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Трамп не увидел разницы между протестующими в Белоруссии и террористами. Конфуз попал на видео

19 августа 2020, 09:25  •  34 • Политика
Президент США Дональд Трамп не увидел разницы между протестующими в Белоруссии и террористами. Конфуз случился на пресс-конференции и попал на видео.
Ролик уже разлетелся по соцсетям и мессенджерам. Кто-то из журналистов поинтересовался, поддерживает ли американский лидер протестующих в Белоруссии.
"Протестующих и террористов?" - переспросил Дональд Трамп.
Ему тут же объяснили, о чём именно спрашивал президента представитель СМИ. Трамп, чтобы скрыть конфуз, отделался заученной фразой о демократии.
"Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово", - произнёс он.
Президент США признался: сомневается, чтобы в Белоруссии демократии было слишком много. Он подчеркнул, что будет говорить с разными людьми, когда настанет время. Например, поговорит и с Россией.
После этого Дональд Трамп протестные акции, организованные белорусской оппозицией, назвал мирными маршами и тут же сменил тему, заговорив о ситуации в Портленде.

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