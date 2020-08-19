|
Трамп не увидел разницы между протестующими в Белоруссии и террористами. Конфуз попал на видео
19 августа 2020, 09:25 • 34 • Политика
Президент США Дональд Трамп не увидел разницы между протестующими в Белоруссии и террористами. Конфуз случился на пресс-конференции и попал на видео.
Ролик уже разлетелся по соцсетям и мессенджерам. Кто-то из журналистов поинтересовался, поддерживает ли американский лидер протестующих в Белоруссии.
"Протестующих и террористов?" - переспросил Дональд Трамп.
Ему тут же объяснили, о чём именно спрашивал президента представитель СМИ. Трамп, чтобы скрыть конфуз, отделался заученной фразой о демократии.
"Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово", - произнёс он.
Президент США признался: сомневается, чтобы в Белоруссии демократии было слишком много. Он подчеркнул, что будет говорить с разными людьми, когда настанет время. Например, поговорит и с Россией.
После этого Дональд Трамп протестные акции, организованные белорусской оппозицией, назвал мирными маршами и тут же сменил тему, заговорив о ситуации в Портленде.
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2020, 03:30
|
15 августа 2020, 23:50
|
16 августа 2020, 19:05
|
14 августа 2020, 00:10
|
17 августа 2020, 14:20
|
17 августа 2020, 19:50
|
14 августа 2020, 00:10