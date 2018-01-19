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Трамп не такой, как все: Назарбаев описал впечатления от встречи с президентом США
19 января 2018, 00:54 • 61 • Политика
После своего визита в Белый дом президент Казахстана заявил, что с Дональдом Трампом ему было работать комфортно. Он также напомнил, что Трамп уже пятый президент США, с которым он имел возможность пересечься лично.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал свою недавнюю встречу с Дональдом Трампом. Прежде всего, среднеазиатский лидер отметил непохожесть Трампа на всех его предшественников.
Назарбаев, один из патриархов мировой политики, напомнил, что говорит, опираясь на завидный личный опыт. В свое время ему довелось встретиться со всеми президентами США начиная с Джорджа Буша-старшего.
Трамп - уже пятый американский лидер, с которым Назарбаев пересекся лично. Потому президент Казахстана рад, что с ним ему удалось достигнуть взаимопонимания. Он отметил также, что Трамп - "бизнесмен, человек конкретный, пустых слов не любит".
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