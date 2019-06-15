Трамп не сумеет довести Иран до срыва даже взрывами – политолог

США предоставили видео, на котором иранские военные якобы поднимают неразорвавшуюся мину с танкера. Черно-белая запись низкого качества сопровождается помехами, длится менее двух минут. В пятницу, 14 июня, с обвинениями в адрес Тегерана в причастности к ЧП в Оманском заливе также выступила и Великобритания.

Британские дипломаты с определенной долей осторожности отметили, что Иран "вероятно" стоит за происшествиями с танкерами.

Однако, убежден специалист в области российско-иранских отношений, политолог Раджаб Сафаров, провокацию могли спланировать и реализовать американцы.

По его словам, ситуация, случившаяся с танкерами Front Altair и Kokuka Courageous, не что иное, как пробный шар.

"Ничего практически не изменилось. Эту провокацию устроили, по моему мнению, точно американцы, поскольку им эта провокация выгодна. Но никакой войны не будет. Это лишь демонстрация – мол, так мы будем реагировать, но чтобы реально задействовать что-то, сроки ставить, движения резкие делать Трамп не будет. Он прекрасно знает, что сам всё это сделал", - убежден политолог.

Эксперт отмечает, что на данный момент вся обстановка вокруг Ирана балансирует на грани, но даже эти провокации не выведут официальный Тегеран из себя. Американцы в свою очередь уже подготовили план отхода, но выжидают определенного момента.

"Они знают, очевидно, иранцы не будут идти на провокацию. А значит, США не смогут спровоцировать Иран на свою провокацию, поэтому поймать их на каком-то моменте при сдаче нервов не получится, как и доказать, что это [атаку в Оманском заливе – прим.ред.] иранцы сделали, не смогут ни при каких условиях - ни в Совете безопасности, ни в других структурах", - подчеркнул Сафаров.

В то же время, убежден эксперт, прямое силовое давление в данном конфликте уже нереально: Россия и Китай этого не допустят.

"Даже Европа крайне не заинтересована в этом деле в этом случае. Поэтому на самом деле ситуация достаточно однозначная в этом смысле", - констатировал он.