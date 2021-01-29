Трамп не справился. Русский "агент Иосиф" уничтожает Америку

Автор:

Сергей Латышев

Жизнь в США при новом президенте Джо Байдене превращается в фантасмагорию, своего рода пародию на сталинский СССР. Думающие и честные американцы, иностранные наблюдатели просто в шоке от истерии "победителей", страха правящей верхушки перед народом, цензуры в СМИ (из последнего – администрация Байдена рассматривает возможность запрета на участие в пресс-мероприятиях Белого дома "консервативных СМИ"), откровенного презрения к законам и конституции, затыкания ртов, доносительства, чисток сторонников экс-президента Дональда Трампа. Последние вскоре, похоже, перерастут в террор против всех, кто не разделяет радикальной повестки дня демократов по лишению США культурной, исторической и национальной идентичности. Американцев также беспокоит, что своими бесчисленными президентскими указами Сонный Джо, ставший по этой части чемпионом среди всех президентов США, уничтожает экономику страны и уже лишил её нескольких сотен тысяч рабочих мест – в обмен на некие туманные перспективы, которые слишком хороши, чтобы материализоваться.

"Разорю!", "Не потерплю!"

Этих указов уже несколько десятков. Среди них пакет мер по борьбе с изменением климата, которое на самом деле очень мало зависит от хозяйственной деятельности человека, сокращению добычи и транспортировки нефти и газа. В частности, вызвавшее возмущение Канады и американских рабочих прекращение строительства нефтепровода Keystone XL, который должен был пройти через её территорию из Аляски в Техас. Канадцы накажут за это США долларом.

Одним росчерком пера закрываются выгодные, многообещающие проекты, уничтожаются сотни тысяч рабочих мест.

Байден запретил другим своим указом строительство стены на границе с Мексикой, что тоже чревато огромными неустойками, не говоря уже о тех "прелестях", которые она должна была предотвратить (разгул нелегальной миграции, потоки наркотиков, организованная преступность). В одном из первых президентских указов Байдена отменяется введённый Дональдом Трампом в первый год его правления запрет на службу в армии трансгендеров. Тянуть с этим указом было совершенно нельзя!

Трансгендерам в рядах Вооружённых сил больше не грозит увольнение или демобилизация по причине их гендерной идентичности, – утверждается в заявлении Белого дома. – Президент Байден убеждён, что гендерная идентичность не должна быть препятствием военной службе и что сила Америки – в разнообразии.

То есть, получается, в данном случае в трансгендерах, от которых на самом деле не удалось избавиться даже Трампу, видевшему в них источник финансового расточительства и неудобств. По данным Минобороны на 2019 год, на действительной военной службе в ВС США состояло 8980 трансгендеров – практически целая дивизия. Теперь их будет намного больше. Но станут ли при этом сильнее армия и флот США? Конечно, нет. Не стоит ли нам в таком случае пожелать Байдену в этом деле успеха?

Органчик, микрофончик?

Серьёзные сомнения растущего числа американцев в адекватности нового хозяина Белого дома подпитывает просачивающаяся в общество, несмотря на цензуру, нелицеприятная информация, в том числе в видеоформате. Например, о диком случае перед инаугурацией Байдена. От этой сцены, действительно, волосы встают дыбом. Страдающего от болезни Альцгеймера Байдена ведёт за ручку жена. У входа в Капитолий в ответ на приветствие караула без пяти минут Верховный главнокомандующий вместо того, чтобы отсалютовать охраняющим церемонию морским пехотинцам, говорит слабым, дрожащим голосом: "Отсалютовать морпехам", – и, не приложив руку к пустой голове, проходит мимо.

Что это было? Находившийся в состоянии прострации Байден просто произнёс вслух то, что ему сказали сделать по невидимому посторонним микрофончику. Вместо того, чтобы отсалютовать. Он просто принял подсказку своего таинственного куратора за приказ открыть рот и сказать пару слов. Данный инцидент объясняет, каким образом Байден смог запомнить и относительно гладко произнести свою коротенькую инаугурационную речь.

Сцены подписи Байденом президентских указов также более чем красноречивы – то он забывает, что документы надо подписывать авторучкой, и возникает странная заминка, то бормочет, что не знает, что подписывает.

А однажды – ещё до инаугурации – будущий президент потерялся на сцене, с большим трудом затем осознав, что её надо покинуть и каким образом. Американские "конспирологи" обратили внимание, что имитация Байденом президентских обязанностей зачастую происходит вообще неизвестно где – в каком-то бутафорском Овальном кабинете, фотографии которого с Байденом существенно отличаются от аутентичных фото рабочего кабинета президентов США.

"Павлик Морозов" и "Мальчиш-Плохиш" Байдена

Это невозможно, скажете вы. Нет, в сегодняшней Америке возможно многое из того, что ещё вчера было немыслимым, даже такое, что "отсталые" страны вроде России пережили сотню лет назад: дети стали доносить на родителей, жёны – на мужей, соседи – на соседей, друзья – на друзей. Вот только один из последних примеров.

18-летний Джексон Реффитт донёс в ФБР на своего отца за участие в абсолютно законной манифестации у Капитолия против кражи выборов 6 января, после чего тот был арестован.

А доносчик получил от восхищённых его отвратительным поступком демократов, нет, конечно, не "ящик печенья и бочку варенья", а приличную сумму денег – далеко за 100 тысяч долларов всего за несколько дней. Молодой человек выступил на CNN, заявив, что "сделал бы это снова", и телеведущий выразил своё восхищение его поступком. Как и губернатор-демократ штата Нью-Йорк Эндрю Куомо: "Это было сложно, но ты поступил правильно!"

А вот подполковника (лейтенант-полковника) ВВС США в отставке Ларри Брока за участие в той же акции "сдала" собственная жена. 53-летний ветеран изгнан с работы и арестован. Для этого в том числе и была нужна организованная спецслужбами США провокация со "штурмом" Капитолия – чтобы не позволить Трампу и его сторонникам помешать фальсификации выборов, захватить власть, дать повод к репрессиям…

Будет ли "импичмент" Трампа?

Кстати, о Трампе. На фоне воцаряющегося в США беспредела демократы, лицемерно обещавшие при Байдене "примирить" американцев, которых якобы всё время "раскалывал" Трамп, пытаются политически добить бывшего президента даже после того, как того "ушли" из Белого дома. С их подачи сенат конгресса США 26 января принял резолюцию о порядке проведения предварительных процедур для импичмента, который возобновится 9 февраля. Трамп обвиняется в "подстрекательстве к мятежу" в связи со "штурмом" Капитолия – к которому он не призывал, который страшно навредил его делу и который он немедленно осудил, – поскольку экс-президент, дескать, "поставил под угрозу безопасность Соединённых Штатов и их правительственных институтов". Большего лицемерия просто невозможно себе представить.

Превентивные замеры: как в РФ сформируют иммунитет у 60% населения "Судить" Трампа будет экстравагантный полуслепой 80-летний сенатор-демократ Патрик Лихи. Новые власти совершенно не волнует, что импичмент экс-президента –это вообще абсолютный нонсенс. Но поскольку на законы и конституцию им совершенно наплевать, демократы хотят попытаться лишить таким образом Трампа политических перспектив на будущее, а американский народ – его вождя.

Хотя этот страх, возможно, иррационален: если в стране нет честных выборов, власти побеждают всегда, "рисуя" себе нужные результаты, разве что за исключением тех редких случаев, когда доводят народ до ручки. Так было в прошлом, но сейчас бунтовать намного сложнее.

Импичмент Трампу вроде бы не грозит, в нём сомневается даже еле соображающий президент Байден. Это показало состоявшееся на днях голосование в сенате по предложению порядочного сенатора-республиканца Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным. Данное предложение отклонено 55 голосами против 45. "За" проголосовали все демократы и пятеро сенаторов-республиканцев во главе с Миттом Ромни. Однако по закону для принятия резолюции об импичменте требуются голоса двух третей членов верхней палаты конгресса – 67 сенаторов из 100. То есть против Трампа должны проголосовать 17, а не пять сенаторов-однопартийцев. Такое вряд ли произойдёт, это практически исключено. Но импичмент, тем не менее, возможен. Демократы уже начали разговоры о том, что, по мнению "некоторых юристов", для импичмента президента или экс-президента достаточно и простого большинства голосов. Да, конечно, закон что дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Теперь и в Америке так. И назовут ещё импичмент Трампа "триумфом демократии", как некогда расстрел Ельциным из танков российского парламента. Большевикам закон не писан.

Чем занимается Трамп?

Трамп пока что играет в гольф, нанимает юристов и готовится к предстоящему испытанию. Он также открыл в ставшей ему родной Флориде, республиканские власти которой хотят назвать в его честь крупнейшее, пересекающее полуостров шоссе, офис бывшего президента США. Его сотрудники будут заниматься сортировкой корреспонденции, поступающей на имя Трампа, готовить его публичные выступления и заявления, "в интересах Соединённых Штатов продвигать повестку администрации Трампа" посредством пропаганды и общественного активизма.

Создавать собственную партию невероятно популярный в народе Трамп вроде бы не хочет. При нечестных выборах это, повторим, бесполезно и сулит одни расходы. Кроме того, экс-президент нуждается в поддержке республиканцев, особенно сейчас. Он также прекрасно понимает, что, если уведёт половину Республиканской партии за собой, это будет только на руку демократам.

Любовь на штыках. Такое возможно?

Последние предпринимают сейчас лихорадочные усилия, чтобы создать видимость широкой поддержки американцами радикальной программы Байдена и личности нового президента. Этому служат фиктивные рейтинги и опросы, которые показывают, что свыше половины американцы положительно оценивают происходящее и лишь треть относится к этому негативно. Таких классных рейтингов, дескать, у Трампа не было никогда.

Однако дела новой власти свидетельствуют об обратном: инаугурация Байдена прошла "на штыках", её обеспечивали десятки тысяч военнослужащих, чего не было с середины позапрошлого века. Вашингтон 20 января больше походил на Багдад.

На инаугурации Байдена присутствовало всего 200 человек вместо 200 тысяч на инаугурации Трампа.

Боятся демократы народа и сейчас. Министерство внутренней безопасности в среду выпустило бюллетень с данными Национальной системы оповещения о терроризме, в котором содержится предупреждение, что "обстановка повышенной угрозы" продлится в стране как минимум до конца апреля. По всей стране! Неудивительно поэтому, что в начале этой недели официально объявлено о намерении сохранить в столичном округе Колумбия контингент Национальной гвардии численностью до 7000 солдат. По крайней мере, до середины марта. Как видим, любовь американцев к Байдену, его администрации и их программе просто зашкаливает.

А в это время в Техасе…

Упоение властью может сыграть, однако, с демократами злую шутку, особенно их откровенное презрение к республиканскому Техасу, который платит им той же монетой и не боится это всем показывать.

Не связывайтесь с Техасом,

– в США это не просто поговорка, но даже торговая марка!

А демократы очень обидели свободолюбивый Техас, особенно когда Верховный суд США с их подачи выкинул в мусорку, без рассмотрения, иск "штата одинокой звезды", который некогда был независимым государством, против жульничества на выборах в ряде штатов. Под предлогом того, что у Техаса, который поддержала почти половина американских штатов, якобы "нет статуса" ставить перед Верховным судом такие вопросы.

В свою очередь Техас, коль скоро его мнение Вашингтону не интересно, тоже начал игнорировать федеральный центр.

Верховный суд Техаса отказался ввести универсальное голосование по почте, благодаря которому демократы фальсифицировали выборы в ключевых штатах.

В Техасе угодила за решётку сотрудница избирательной комиссии, которая подделала в пользу демократов в ходе выборов 7000 бюллетеней. Суд округа Виктория постановил приостановить решение администрации Байдена о прекращении процесса депортации нелегальных иммигрантов. На прошлой неделе генеральный прокурор штата несгибаемый Кен Пакстон подал иск, в котором оспаривал данное решение новой администрации. В тексте ходатайства он указал, что тем самым "федеральные власти проигнорировали основные конституционные принципы и нарушили обязательство взаимодействовать с властями штата Техас по вопросам, касающимся соблюдения законов об иммиграции". А член парламента Техаса Кайл Бидерман предложил провести референдум по выходу штата из состава США и восстановлению независимости. Составленный депутатом законопроект называется The Texas Independence ReferendumAct…

Вот к чему всё может привести. Причём Техас будет не одинок. Демократы играют с огнём. Они обвиняли Трампа, что он был "агентом Путина", потому что, дескать, "раскалывал" США. Но в таком случае Иосиф Байден – это, безусловно, "главный агент" Кремля. О таком ударе по США, который наносят захватившие там власть демократы, никакие американские враги даже и не мечтали.