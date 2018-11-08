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Трамп не согласился с заявлением журналиста о «вине» Путина в воссоединении Крыма с Россией
08 ноября 2018, 03:09 • 69 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп обвинил в присоединении Крыма к России своего предшественника Барака Обаму. Такое заявление президент США сделал в ходе пресс-конференции по результатам промежуточных выборов.
Трамп снова высказал свое убеждение в том, что именно Барак Обама «дал возможность» России присоединить обратно к себе полуостров. При этом один из журналистов позволил себе перебить его и заявить, что на самом деле в «аннексии Крыма» виноват Владимир Путин.
«Это был режим президента Обамы, Обама сделал это», — резко ответил на это Дональд Трамп.
До этого глава американского государства уже заявлял, что экс-президент США Барак Обама «дал возможность» Крыму вновь войти в состав России.
«Вы должны спросить у президента Обамы, так как он был тем, кто дал возможность отдать Крым», — сказал в тот раз Трамп в ответ на вопрос о том, должно ли мировое сообщество признать Крым российским регионом.
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