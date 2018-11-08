Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из ВСУ дезертировали свыше 33 тысяч солдат (Руслан Осташко)
Икра, крабы, шашлыки: Следственный комитет проверит колонию, где убийца 12 челов...
Русские хотят убить собаку?! На что жалуется посол США (Анжелина Проскурина)
Генпрокурор США Сешнс уступил свой пост главе своего аппарата Мэттью Уитакеру
Главная / Политика

Трамп не согласился с заявлением журналиста о «вине» Путина в воссоединении Крыма с Россией

08 ноября 2018, 03:09  •  69 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп обвинил в присоединении Крыма к России своего предшественника Барака Обаму. Такое заявление президент США сделал в ходе пресс-конференции по результатам промежуточных выборов.
Трамп снова высказал свое убеждение в том, что именно Барак Обама «дал возможность» России присоединить обратно к себе полуостров. При этом один из журналистов позволил себе перебить его и заявить, что на самом деле в «аннексии Крыма» виноват Владимир Путин.
«Это был режим президента Обамы, Обама сделал это», — резко ответил на это Дональд Трамп.
До этого глава американского государства уже заявлял, что экс-президент США Барак Обама «дал возможность» Крыму вновь войти в состав России.
«Вы должны спросить у президента Обамы, так как он был тем, кто дал возможность отдать Крым», — сказал в тот раз Трамп в ответ на вопрос о том, должно ли мировое сообщество признать Крым российским регионом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

69
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 07:39
«За два года жалоб не стало меньше»: Свыше 17 тысяч американцев указали на проблемы при голосовании
07 ноября 2018, 10:54
Европарламент пытается оторвать Сербию от России - в экономическом и военном плане
07 ноября 2018, 07:39
В США впервые за восемь лет могут выиграть демократы - Fox News

07 ноября 2018, 23:54
«Не прямым столкновением, а исками»: Киев хочет биться с Россией за Азовское море в западных судах
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
08 ноября 2018, 03:09
Встречи с Ким Чен Ыном не будет раньше Нового года - Трамп
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
05 ноября 2018, 03:39
Хуг отказался называть Россию «агрессором»
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
02 ноября 2018, 17:09
Американцы обманули турок и это им дорого обойдется
02 ноября 2018, 10:39
Опровержение ВСЕЙ ЛЖИ ВЛАСТИ о пенсионной реформе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.