Трамп не сможет поладить с Россией. Но Путин "не в претензии"

Президент США Дональд Трамп не в состоянии улучшить отношения с Россией, выполнив таким образом свои предвыборные обещания. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы телеканалов Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"...он (Дональд Трамп - ред.) высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор это не сделано", - напомнил Путин.

Однако не стоит думать, что Россия обижается на Трампа. Ведь коллеги в Москве прекрасно видят, в какой обстановке работает президент США, сказал Путин.

"Внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - считает российский лидер.

Напомним, нормализация отношений с Россией действительно была важным пунктом предвыборной кампании Трампа. Но с приходом его к власти многие инициативы были свернуты, в том числе под давлением демократов, которые настаивали, что Дональд Трамп выиграл выборы благодаря помощи России. Обвинения оказались бездоказательными, но общая шумиха отразилась на внутренней и внешней политике.