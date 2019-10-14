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Трамп не сможет поладить с Россией. Но Путин "не в претензии"

14 октября 2019, 09:09  •  114 • Политика
Дональд Трамп не сможет поладить с Россией, как бы он этого ни хотел. Однако Путин заявил, что "не в претензии" в связи с неисполнением президентом США собственных обещаний.
Президент США Дональд Трамп не в состоянии улучшить отношения с Россией, выполнив таким образом свои предвыборные обещания. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы телеканалов Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
"...он (Дональд Трамп - ред.) высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор это не сделано", - напомнил Путин.
Однако не стоит думать, что Россия обижается на Трампа. Ведь коллеги в Москве прекрасно видят, в какой обстановке работает президент США, сказал Путин.
"Внутриполитическая повестка не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений", - считает российский лидер.
Напомним, нормализация отношений с Россией действительно была важным пунктом предвыборной кампании Трампа. Но с приходом его к власти многие инициативы были свернуты, в том числе под давлением демократов, которые настаивали, что Дональд Трамп выиграл выборы благодаря помощи России. Обвинения оказались бездоказательными, но общая шумиха отразилась на внутренней и внешней политике.

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