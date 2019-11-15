Трамп не смог убедить Эрдогана отказаться от С-400 в пользу Patriot

По словам Эрдогана, он сказал США, что может купить на подходящих условиях ЗРС Patriot. Однако предложение США полностью отказаться от С-400 в Анкаре считают категорически неправильным, заявил он.

"Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot", - цитирует Эрдогана телеканал NTV. По словам турецкого лидера, подобные запросы нарушают суверенные права Турции.

"В нашей системе безопасности есть С-400", - заявил Эрдоган. По его словам, Турция купит и С-400, и Patriot, так как развивает систему обороны диверсифицировано