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Трамп не смог убедить Эрдогана отказаться от С-400 в пользу Patriot

15 ноября 2019, 04:24  •  55 • Политика
Турция не будет отказываться от российских ЗРС С-400 даже в случае, если США продадут ей свои системы Patriot. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с американским лидером в Вашингтоне, где им очевидно не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.
По словам Эрдогана, он сказал США, что может купить на подходящих условиях ЗРС Patriot. Однако предложение США полностью отказаться от С-400 в Анкаре считают категорически неправильным, заявил он.
"Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot", - цитирует Эрдогана телеканал NTV. По словам турецкого лидера, подобные запросы нарушают суверенные права Турции.
"В нашей системе безопасности есть С-400", - заявил Эрдоган. По его словам, Турция купит и С-400, и Patriot, так как развивает систему обороны диверсифицировано

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