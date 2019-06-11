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Трамп не шутил: США наказали Эрдогана за С-400

11 июня 2019, 15:54  •  156 • В мире
США отстранили турецких пилотов от обучения на истребителях F-35 и потребовали до конца июля разорвать сделку по С-400. Какие меры Дональд Трамп применит, если Турция откажется выполнять его требования, и есть ли у Реджепа Тайипа Эрдогана «план Б»?
Автор:
Гасанов Камран
В течение одной недели США приняли два решения в ответ на отказ Турции аннулировать сделку о приобретении российских ЗРС ПВО С-400. Если раньше об этих мерах сообщали «источники» The Wall Street Journal, то теперь заявления – официальные.
Два удара кнутом
Итак, 7 июня и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан написал в Министерство обороны Турции письмо, состоящее из четырёх пунктов.
Если Турция продолжит реализовывать покупку С-400, то:
  1. США исключат её из программы по разработке истребителей пятого поколения F-35.
  2. Турции не будут поставлять четыре оплаченных F-35.
  3. С конца июля турецких пилотов отстранят от обучения на этих истребителях.
  4. До 31 июля весь турецкий персонал, задействованный в производстве F-35, должен покинуть Соединённые Штаты.
П. Шанахан. Фото: www.globallookpress.com
Вторым выпадом Вашингтона стало вчерашнее заявление пресс-секретаря Пентагона подполковника Майка Эндрюса. Он сообщил, что турецкие пилоты на базе ВВС США Люк в штате Аризона больше не обучаются на F-35.
Соединённые Штаты с 2017 года предупреждали Турцию, что введут санкции, если она не разорвёт подписанную в том же году сделку с Россией. Но Реджеп Тайип Эрдоган не отступал. В последнем заявлении от 4 июня он сказал, что «не может быть речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400», а Турция будет выполнять контракт. Неуступчивость Эрдогана вынудила администрацию Дональда Трампа перейти от угроз к действиям.
В конце мая Эрдоган предлагал США компромиссный вариант – создать совместную рабочую группу по С-400. Однако США устраивает только один компромисс – полный отказ от российских ЗРК.
Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Почему Вашингтон противится покупке С-400?
На то существует целый ряд причин:
  1. Представители США и НАТО утверждают, что российские ПВО несовместимым с натовскими системами и стандартами, на которых работают турецкие ВС.
  2. В Пентагоне боятся, что обучающие турок эксплуатации С-400 российские специалисты будут изучать секреты купленных у США истребителей F-35.
  3. Американский ВПК намерен навязать Турции свои ПВО «Пэтриот».
  4. Сделка по С-400 сделает Анкару более независимой от Вашингтона и сблизит её с противником НАТО – Москвой.
Сроки поджимают
Переход от неофициальных угроз к официальным обоснован «дедлайнами». Первая партия систем ПВО С-400 будет поставлена в Турцию уже в июле этого года. 22 мая Турция направила в Россию военный персонал для обучения управлению ЗРК С-400.
В конце июля Трамп и Эрдоган отправляются на саммит «большой двадцатки» в японскую Осаку. Если Пентагон останется верен своему ультиматуму, то рандеву на G20 – последний шанс для Трампа и Эрдогана спасти отношения. Если они не договорятся, то США придётся ввести санкции.
Отказ обучению турецких пилотов – ещё один шаг со стороны США, чтобы растолковать Турции, что, если она не аннулирует покупку С-400, то будет полностью исключена из программы F-35. Американский Сенат даёт понять, что в случае продолжения сделки с Россией Турцию ждут санкции в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций» - прим. Царьграда),
- прокомментировал Царьграду главный редактор турецкого издания Suriye Gündemi Омер Озкизилчик.
F-35. Фото: www.globallookpress.com
«Удар по турецкой экономике»
В готовности Трампа пойти на санкции, сомнений быть не должно. Летом он уже прибегал к этому инструменту и обрушил лиру ради освобождения из турецкой тюрьмы пастора Эндрю Брансона, обвинённого Эрдоганом в сговоре с гюленистами.
Турецкие политики и правящие партии каждый день обсуждают то, как избежать санкций. В 1964-м году США направили в Анкару такое же письмо с угрозами, а затем в Турции начался экономический кризис. Турция сейчас испытывает серьёзные экономические проблемы. Два года назад доллар стоил 2,5 лиры, а сейчас - шесть. Безработица выросла до 13 процентов - это пять миллионов человек. Большинство из них молодые люди,
- рассказал Царьграду генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества (МИРНаС) Ариф Асалыоглу.
Эксперт считает, что главная опасность санкций США состоит в возможном присоединении к ним стран Евросоюза. На них приходится около половины товарооборота Турции.
Если ЕС введёт санкции, то это будет большим ударом по турецкой экономике,
- добавил Асалыоглу.
Фото: www.globallookpress.com
Есть ли у Эрдогана «план Б»?
Даже если к ним не примкнёт ЕС, санкции США всё равно нанесут урон по турецкой экономике и будут подтачивать рейтинг Эрдогана. До следующих выборов президента далеко, они пройдут в 2023 году. Однако внешние силы будут использовать недовольство населения для свержения турецкого президента.
Последняя такая попытка в 2016-м провалилась, а новая окажется для США более рискованной. Дальнейшее давление на Турцию может дать совсем иной результат. Эрдоган может убедить турок в том, что главная причина их бедности – нападки США. Продолжение кризиса заставит Анкару искать альтернативу – причём как военную-политическую, так и экономическую. В первом случае нужно говорить о России, во втором – о Китае.
При всём желании наказать непокорную Турцию для США предпочтительнее сохранить её в НАТО, чем потерять влияние на одного из главных проводников своих интересов на Ближнем Востоке.
Так что ещё предстоит выяснить, кто в американо-турецких разборках является «слабым звеном».

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