Трамп не шутил: США наказали Эрдогана за С-400

Автор:

Гасанов Камран

В течение одной недели США приняли два решения в ответ на отказ Турции аннулировать сделку о приобретении российских ЗРС ПВО С-400. Если раньше об этих мерах сообщали «источники» The Wall Street Journal, то теперь заявления – официальные.

Два удара кнутом

Итак, 7 июня и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан написал в Министерство обороны Турции письмо, состоящее из четырёх пунктов.

Если Турция продолжит реализовывать покупку С-400, то:

США исключат её из программы по разработке истребителей пятого поколения F-35. Турции не будут поставлять четыре оплаченных F-35. С конца июля турецких пилотов отстранят от обучения на этих истребителях. До 31 июля весь турецкий персонал, задействованный в производстве F-35, должен покинуть Соединённые Штаты.

П. Шанахан. Фото: www.globallookpress.com

Вторым выпадом Вашингтона стало вчерашнее заявление пресс-секретаря Пентагона подполковника Майка Эндрюса. Он сообщил, что турецкие пилоты на базе ВВС США Люк в штате Аризона больше не обучаются на F-35.

Соединённые Штаты с 2017 года предупреждали Турцию, что введут санкции, если она не разорвёт подписанную в том же году сделку с Россией. Но Реджеп Тайип Эрдоган не отступал. В последнем заявлении от 4 июня он сказал, что «не может быть речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400», а Турция будет выполнять контракт. Неуступчивость Эрдогана вынудила администрацию Дональда Трампа перейти от угроз к действиям.

В конце мая Эрдоган предлагал США компромиссный вариант – создать совместную рабочую группу по С-400. Однако США устраивает только один компромисс – полный отказ от российских ЗРК.

Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

Почему Вашингтон противится покупке С-400?

На то существует целый ряд причин:

Представители США и НАТО утверждают, что российские ПВО несовместимым с натовскими системами и стандартами, на которых работают турецкие ВС. В Пентагоне боятся, что обучающие турок эксплуатации С-400 российские специалисты будут изучать секреты купленных у США истребителей F-35. Американский ВПК намерен навязать Турции свои ПВО «Пэтриот». Сделка по С-400 сделает Анкару более независимой от Вашингтона и сблизит её с противником НАТО – Москвой.

Сроки поджимают

Переход от неофициальных угроз к официальным обоснован «дедлайнами». Первая партия систем ПВО С-400 будет поставлена в Турцию уже в июле этого года. 22 мая Турция направила в Россию военный персонал для обучения управлению ЗРК С-400.

В конце июля Трамп и Эрдоган отправляются на саммит «большой двадцатки» в японскую Осаку. Если Пентагон останется верен своему ультиматуму, то рандеву на G20 – последний шанс для Трампа и Эрдогана спасти отношения. Если они не договорятся, то США придётся ввести санкции.

Отказ обучению турецких пилотов – ещё один шаг со стороны США, чтобы растолковать Турции, что, если она не аннулирует покупку С-400, то будет полностью исключена из программы F-35. Американский Сенат даёт понять, что в случае продолжения сделки с Россией Турцию ждут санкции в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций» - прим. Царьграда),

- прокомментировал Царьграду главный редактор турецкого издания Suriye Gündemi Омер Озкизилчик.

F-35. Фото: www.globallookpress.com

«Удар по турецкой экономике»

В готовности Трампа пойти на санкции, сомнений быть не должно. Летом он уже прибегал к этому инструменту и обрушил лиру ради освобождения из турецкой тюрьмы пастора Эндрю Брансона, обвинённого Эрдоганом в сговоре с гюленистами.

Турецкие политики и правящие партии каждый день обсуждают то, как избежать санкций. В 1964-м году США направили в Анкару такое же письмо с угрозами, а затем в Турции начался экономический кризис. Турция сейчас испытывает серьёзные экономические проблемы. Два года назад доллар стоил 2,5 лиры, а сейчас - шесть. Безработица выросла до 13 процентов - это пять миллионов человек. Большинство из них молодые люди,

- рассказал Царьграду генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества (МИРНаС) Ариф Асалыоглу.

Эксперт считает, что главная опасность санкций США состоит в возможном присоединении к ним стран Евросоюза. На них приходится около половины товарооборота Турции.

Если ЕС введёт санкции, то это будет большим ударом по турецкой экономике,

- добавил Асалыоглу.

Фото: www.globallookpress.com

Есть ли у Эрдогана «план Б»?

Даже если к ним не примкнёт ЕС, санкции США всё равно нанесут урон по турецкой экономике и будут подтачивать рейтинг Эрдогана. До следующих выборов президента далеко, они пройдут в 2023 году. Однако внешние силы будут использовать недовольство населения для свержения турецкого президента.

Последняя такая попытка в 2016-м провалилась, а новая окажется для США более рискованной. Дальнейшее давление на Турцию может дать совсем иной результат. Эрдоган может убедить турок в том, что главная причина их бедности – нападки США. Продолжение кризиса заставит Анкару искать альтернативу – причём как военную-политическую, так и экономическую. В первом случае нужно говорить о России, во втором – о Китае.

При всём желании наказать непокорную Турцию для США предпочтительнее сохранить её в НАТО, чем потерять влияние на одного из главных проводников своих интересов на Ближнем Востоке.

Так что ещё предстоит выяснить, кто в американо-турецких разборках является «слабым звеном».