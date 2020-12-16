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Трамп не сдаётся. Президент США продолжает оспаривать итоги выборов, несмотря на решение выборщиков

16 декабря 2020, 07:20  •  120 • Политика
Президент США Дональд Трамп не сдаётся и продолжает оспаривать итоги выборов, несмотря на решение выборщиков. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Так Макинэни прокомментировала вопрос журналистов о дальнейших планах Трампа.
Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование - это один из шагов в конституционном процессе, - отметила она.
При этом официальный представитель Белого дома не смог ответить на вопрос о сенаторе от Кентукки, лидере республиканского большинства Митче Макконнелле, который уже поздравил Джо Байдена с победой. Пресс-секретарь Белого дома признался, что пока не знает, какова реакция президента на этот счёт.
Напомним, Трамп продолжает настаивать, что демократы допустили фальсификации в ряде штатов и украли у него голоса. Он подаёт иски в суды с требованием признать недействительными итоги голосования в штатах, где были допущены нарушения, однако все они отклоняются. В частности, Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, который поддержали 17 штатов. Формальным поводом стали ошибки, допущенные в документе, однако член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что судьи просто боятся демократов.
Окончательная точка в противостоянии Трампа и Байдена была поставлена после голосования коллегии выборщиков, которое состоялось накануне. 306 выборщиков поддержали кандидатуру Байдена, 232 проголосовали за Трампа. Таким образом официально победителем выборов стал кандидат от демократов.
Во вторник президент РФ Владимир Путин поздравил своего будущего коллегу с победой. Он пожелал ему успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут вместе решать проблемы, несмотря на имеющиеся противоречия.
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