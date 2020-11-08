Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter

Пользователи Twitter обратили внимание на странную ситуацию с функцией поиска по ключевому слову в соцсети.

Проблему обнажили президентские выборы в США. Так, по запросу "winner" ("победитель") сеть микроблогов выдаёт страницы обоих ключевых кандидатов, Дональда Трампа и Джо Байдена, а также возможного будущего вице-президента Штатов Камалы Харрис.

Фото: скриншот Twitter

При этом по слову "loser" ("проигравший") поисковик также предлагает аккаунт действующего главы Белого дома. Таким образом, Трамп, по версии соцсети, оказался одновременно и победителем, и проигравшим.

Фото: скриншот Twitter

Напомним, ранее оба кандидата заявили в Twitter о своей победе в голосовании. Пост республиканца тут же сопроводили пометкой, что учёт результатов ещё продолжается.

Между тем почти аналогичная публикация демократа Джо Байдена осталась без изменений. Модераторы также обошли вниманием и соответствующую запись на странице Харрис.