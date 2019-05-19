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Трамп не приедет, Януковича не звали: На инаугурации Зеленского будут всего пять президентов

19 мая 2019, 21:54  •  60 • Политика
На инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского будут присутствовать всего пять президентов, и те из соседних стран. Так, лидеры стран ЕС или президент США Дональд Трамп не прибудут на церемонию. Не звали на нее и Виктора Януковича, хотя всем бывшим главам Незалежной, включая Петра Порошенко, разослали приглашения.
По предварительным данным, на церемонии инаугурации Зеленского будут присутствовать пять президентов: приедут главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Как сообщает портал "Русская весна", всего ожидается около 50 гостей из числа "высоких представителей".
Это премьер-министр Молдавии, вице-премьеры Белоруссии и Армении, глава парламента Азербайджана и другие. От США на Украину прибудет делегация во главе с министром энергетики Риком Перри. От Канады - министр обороны.
Предполагается, что на инаугурации также будут французский министр по вопросам Европы, глава МИД Польши, вице-президент Турции, вице-премьеры Болгарии, Румынии и Словакии. Свое участие предварительно подтверждал помощник генсека НАТО и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
В прессе также сообщили, что были приглашены бывшие президенты Украины, в том числе Петр Порошенко. При этом приглашение не было отправлено Виктору Януковичу, которого свергли в результате переворота в 2014 году. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает РБК со ссылкой на издание "Украинская правда".
Ранее в МИДе Украины заявили, что представителей РФ на инаугурацию Зеленского решили не приглашать. Дескать, там должны быть только "партнеры".
Кроме того, команда Зеленского обнародовала расписание первого рабочего дня нового президента.
— С 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной рады, где принесет присягу на верность украинскому народу.
— с 11:05 до 11:20 Зеленский посетит церемонию представления командующих видами Вооруженных сил Украины и примет участие в церемонии поднятия государственного флага Украины.
— с 11:20 до 11:50 запланированы встречи Зеленского и его супруги Елены с главами иностранных делегаций.
— в 12:00 Зеленский будет принимать глав иностранных делегаций, которые прибыли на Украину на церемонию инаугурации;
— с 14:30 до 17:00 Зеленский будет проводить двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании администрации президента на Банковой в Киеве.
Как добавляет "Русская весна", помимо официальной процедуры инаугурации, в штабе Зеленского пообещали подготовить некие сюрпризы к церемонии, которые пока держат в секрете.

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