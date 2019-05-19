Трамп не приедет, Януковича не звали: На инаугурации Зеленского будут всего пять президентов

По предварительным данным, на церемонии инаугурации Зеленского будут присутствовать пять президентов: приедут главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Как сообщает портал "Русская весна", всего ожидается около 50 гостей из числа "высоких представителей".

Это премьер-министр Молдавии, вице-премьеры Белоруссии и Армении, глава парламента Азербайджана и другие. От США на Украину прибудет делегация во главе с министром энергетики Риком Перри. От Канады - министр обороны.

Предполагается, что на инаугурации также будут французский министр по вопросам Европы, глава МИД Польши, вице-президент Турции, вице-премьеры Болгарии, Румынии и Словакии. Свое участие предварительно подтверждал помощник генсека НАТО и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

В прессе также сообщили, что были приглашены бывшие президенты Украины, в том числе Петр Порошенко. При этом приглашение не было отправлено Виктору Януковичу, которого свергли в результате переворота в 2014 году. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает РБК со ссылкой на издание "Украинская правда".

Ранее в МИДе Украины заявили, что представителей РФ на инаугурацию Зеленского решили не приглашать. Дескать, там должны быть только "партнеры".

Кроме того, команда Зеленского обнародовала расписание первого рабочего дня нового президента.

— С 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной рады, где принесет присягу на верность украинскому народу.

— с 11:05 до 11:20 Зеленский посетит церемонию представления командующих видами Вооруженных сил Украины и примет участие в церемонии поднятия государственного флага Украины.

— с 11:20 до 11:50 запланированы встречи Зеленского и его супруги Елены с главами иностранных делегаций.

— в 12:00 Зеленский будет принимать глав иностранных делегаций, которые прибыли на Украину на церемонию инаугурации;

— с 14:30 до 17:00 Зеленский будет проводить двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании администрации президента на Банковой в Киеве.

Как добавляет "Русская весна", помимо официальной процедуры инаугурации, в штабе Зеленского пообещали подготовить некие сюрпризы к церемонии, которые пока держат в секрете.