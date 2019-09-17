Трамп не отступит: США привели войска в боевую готовность

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США привели свои войска в боевую готовность на фоне усиления конфронтации с Ираном после атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, которая была совершена 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США практически с самого начала заявили, что за инцидентом стоит Тегеран.

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента [США Дональда] Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы»,

--цитирует РИА «Новости» слова Пенса, сказанные в консервативном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

Кроме того, политик рассказал, что госсекретарь страны Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после атаки на местные НПЗ. Трамп, в то же время, обдумывает дальнейший план действий, передает Reuters.

Пожары произошли на нефтяных месторождениях Абкайк и Хурайс — оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco. Эти действия вызвали жесткую встряску в связи с колебаниями цен на нефть. Из-за нападения цены на нефть на мировых рынках накануне подскочили на 10%.

Майк Помпео заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада. В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон и Эр-Рияд планируют возможные ответные атаки в отношении Ирана. При этом, как отмечается, власти Саудовской Аравии не сделали окончательных выводов по предоставленным США данным.

Телеканал CNN сообщил, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии производилась из южной части Ирана. Об этом каналу рассказали высокопоставленные источники, близкие к Белому Дому. Как утверждают источники, проведенное расследование показало, что были запущены не только дроны, но и крылатые ракеты. Уточняется, что беспилотники вылетели с иранской базы возле границы с Ираком. Ракеты, согласно оценкам следователей, пролетели на малой высоте над Ираком, прежде чем достичь своих целей.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон находится в «полной боевой готовности» и готов выступить против тех, кто совершил нападение. Вместе с тем он призвал Эр-Рияд самостоятельно указать на тех, кто осуществил атаку, и сообщить США, как им следует действовать.

В Иране заявили, что в случае военных действий со стороны США вооруженные силы страны ударят по объектам военной инфраструктуры США, расположенным в Персидском Заливе. «Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе двух тысяч километров от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет», — заявил накануне командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, добавив, что Иран всегда готов к «полноценной войне».

Иранские военные, действительно, располагают достаточно большим количеством ракет, которые способны поразить территорию сопредельных стран. Среди них — баллистические ракеты «Шахаб-1» с дальностью стрельбы 300 км, крылатые ракеты «Сумар» с заявленной дальностью полета в 2500 км.

Как ранее писало близкое к Пентагону издание Defense News, ВВС и ВМС США, в первую очередь, нанесут удары по стартовым позициям ракетных войск Ирана, дислоцированным вдоль южного побережья Исламской Республики. Основная задача этих массированных ракетно-авиационных ударов и бомбардировок — предотвратить любые возможные ответные действия Тегерана, направленные против американских войск.

Эскалация ситуации ставит крест на возможных переговорах Ирана и США на высшем уровне. Они могли состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном. «Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — сказал Хаменеи.