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Трамп не нашелся, что ответить на вопрос о теме беседы с Путиным
03 ноября 2018, 02:54 • 27 • Политика
Дональд Трамп признался представителям прессы, что еще не знает, о чем будет говорить на встрече с Владимиром Путиным в Париже 11 ноября.
Президент США Дональд Трамп, возможно, до сих пор не сформулировал для себя, о чем планирует говорить с главой российского государства Владимиром Путиным на предстоящей встрече в Париже. Напомним, что президенты России и Америки должны будут встретиться в столице Франции 11 ноября на торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.
Так, отвечая на вопрос, о чем он намерен говорить с президентом Путиным, хозяин Белого дома затруднился прокомментировать что-то по существу.
Отметим, что свое заявление Дональд Трамп сделал на встрече с представителями прессы перед отлетом в Западную Вирджинию. Там глава США планирует провести для своих сторонников митинг в городе Хантингтон.
Об этом сообщает РИА Новости.
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